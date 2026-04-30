Malestar en el casco antiguo de Elda por los cuartelillos durante todo el año

Los vecinos del casco antiguo de Elda han vuelto a alzar la voz por las molestias que generan los cuartelillos fuera de las fechas festivas de Moros y Cristianos. La Asociación de Vecinos La Purísima, a través de su presidente, José Miguel Tornero, y varias vocales, denuncia que el problema "va a más" y que las medidas adoptadas hasta ahora no están resolviendo la situación, mientras que el Ayuntamiento defiende que la ordenanza de convivencia "se está aplicando con contundencia".

Tornero explica que la asociación actúa como portavoz de los residentes afectados: "Nosotros somos portadores de los vecinos. Los vecinos denunciaron varias veces las molestias que ocasionan los cuartelillos durante los fines de semana, no solamente en fiestas, sino de punta a punta del año".

Un momento de la primera reunión de vecinos celebrada estos días por las molestias de los cuartelillos. / INFORMACIÓN

El presidente detalla que el conflicto no radica en el uso de los cuartelillos durante las Fiestas de Moros y Cristianos, sino en el uso continuado de estos espacios durante todo el año: "En fiestas se transige porque son fiestas, pero lo que no se puede aguantar es de punta a punta de año. Uno hace una comunión, otro un bautizo, otro una boda… se están alquilando cuartelillos para eventos...".

Reuniones vecinales

Según señala, el problema se agrava cuando la actividad se prolonga hasta altas horas: "Los abren cuando quieren y están hasta las 2 o 3 de la mañana con su música", lo que asegura genera "molestias" y afecta especialmente a personas mayores, enfermos o quienes necesitan descanso. Desde la asociación insisten en que no están en contra de las fiestas.

Ambiente durante el tardeo en un cuartelillo en Moros y Cristianos de Elda. / Áxel Álvarez

Más de 200 vecinos participaron en una de las reuniones convocadas por la asociación para trasladar sus quejas. Sin embargo, según Tornero, se invitó a todos los grupos políticos, pero "no se presentó nada más que Vox y el PP".

Miriam Román, vocal de la asociación, describe el ambiente de esas reuniones: "Hubieron testimonios de señoras mayores de más de 80 años diciendo que llaman la atención a los cuartelillos y les faltan al respeto. Esto va a más". En la misma línea, María José Pomares asegura que las medidas anunciadas no se perciben en la práctica: "Ellos pueden decir que están tomando medidas, pero no se ven. Este fin de semana pasado había un cuartelillo que hasta la 1:30 siguieron con la música y en el edificio no se podía estar".

Respuesta municipal

Frente a estas críticas, el equipo de gobierno sostiene que sí se están adoptando medidas. Según trasladaron varios concejales en una nueva reunión con los vecinos de La Purísima y alrededores, "la ordenanza se está aplicando con contundencia y en su primer año se han impuesto 30 sanciones a cuartelillos, uno de ellos acumula 5.900 euros de multa".

Comida de Moros en el cuartelillo Zaidines de Elda. / Áxel Álvarez

En ese encuentro participaron los ediles de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez; Fiestas, David Guardiola; Urbanismo, Jesús Sellés; y Participación Ciudadana, Lorena Pedrero, junto al jefe en funciones de la Policía Local. Allí aseguraron que la nueva normativa ya está dando resultados y recordaron que con tres faltas graves se puede proponer el cierre inmediato del local.

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El Ayuntamiento también subraya la importancia de la colaboración vecinal: "Para que la Policía actúe, el aviso de los vecinos debe ser inmediato. Sin denuncia no hay sanción posible", señalaron los concejales, apelando a denunciar las infracciones para poder actuar. Además, desde el consistorio apuntan que "los indicadores muestran un descenso apreciable de las quejas desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Convivencia", algo que, según afirman, "los propios vecinos también han reconocido".