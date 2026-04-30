Suspendido cautelarmente el dirigente de Podemos en Alicante Cecilio Esteve en medio de una investigación por presunto acoso

La coalición municipal Elda para Todas (integrada por Izquierda Unida, Compromís y Podemos) ha informado sobre la situación del hasta ahora dirigente de Podemos en la provincia de Alicante, Cecilio Esteve, tras conocerse su suspensión cautelar como responsable de esa formación por unas supuestas acusaciones relacionadas con comportamientos machistas y acoso, que están siendo valoradas en el marco interno del partido.

En un comunicado, Elda para Todas ha señalado que desconocía la existencia de dichas acusaciones antes de que el caso se hiciera público, al tratarse de un procedimiento que, según indican, está siendo analizado por la Comisión de Garantías de Podemos.

La coalición explica que el pasado 30 de marzo la dirección del partido les remitió una solicitud de cese de Esteve sin aportar más información. Posteriormente, el 16 de abril se formalizó su cese como asesor del grupo municipal, por lo que desde esa fecha ya no forma parte de Elda para Todas.

En este sentido, desde la coalición subrayan que no disponen de más datos al tratarse de un asunto interno de la formación morada y señalan que corresponde a Podemos ofrecer las aclaraciones pertinentes.

Finalmente, Elda para Todas ha reiterado “de manera tajante” su compromiso contra cualquier tipo de comportamiento machista, sexista o discriminatorio, afirmando que este principio forma parte esencial de sus valores políticos.