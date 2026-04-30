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Vuelve la Villena Game Party 2026: estos son el día, horario y el lugar del evento dedicado a los videojuegos y campeonatos gamers

Campeonatos en distintas plataformas, simuladores, realidad virtual y máquinas arcade con títulos actuales y clásicos se unirán en un único evento

Una imagen de 'Fortnite Capítulo 7 x Kill Bill'.

Una imagen de 'Fortnite Capítulo 7 x Kill Bill'.

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La provincia de Alicante volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a los videojuegos con una nueva edición de la Villena Game Party 2026. Tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de Villena: se trata de "uno de los encuentros más importantes para los amantes de los videojuegos, pretende superar el récord de anteriores ediciones que alcanzó los 2.500 participantes".

Día y hora

El Villena Game Party 2026 se celebrará el próximo fin de semana los días 30 y 31 de mayo en la Plaza Multifuncional del municipio.

La programación incluirá experiencias de realidad virtual, máquinas arcade, simuladores y campeonatos en diferentes videojuegos de las plataformas Mobile, Xbox y PS5 (con opciones para distintas edades). Los títulos abarcarán tanto juegos actuales como los más clásicos.

Desde el Ayuntamiento de Villena se ha puesto en valor la acogida que ha tenido el evento en ediciones anteriores y su capacidad para atraer participantes de diferentes generaciones y de comarcas cercanas. La Plaza Multifuncional volverá a ser el escenario de esta propuesta, consolidada ya como una cita anual en la ciudad para quienes comparten afición por los videojuegos.

Entre los títulos de los que podrás disfrutar están EA FC, NBA2K, Fortnite, Brawl Stars, Just Dance, Roblox y muchos más.

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La organización ha abierto ya el plazo de inscripción para esta tercera edición a través de la web logrodesbloqueado.com.

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