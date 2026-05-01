Aparece una misteriosa "vecina" en un edificio de Petrer… y no era humana

La Policía Local de Petrer ha localizado una serpiente en la escalera de un edificio tras el aviso de vecinos, que encontraron al animal en una zona común. El ejemplar fue retirado sin incidencias y trasladado a un refugio autorizado, sin que se registrara riesgo para las personas.

Igualmente, según ha podido saber este diario, no se descarta que la serpiente haya sido abandonada o que se haya escapado de una vivienda y buscara refugio en el interior del inmueble.

El animal, según la Policía Local de Petrer, pertenece a la especie conocida como serpiente del maíz (Pantherophis guttatus), en su variante albina, habitual en cautividad. Las mismas fuentes han querido transmitir tranquilidad, ya que se trata de una especie no venenosa e inofensiva para el ser humano. Su alimentación se basa en pequeños roedores, a los que captura mediante constricción, y destaca por su carácter dócil.

Documentación

El cuerpo policial ha recordado algunos aspectos clave sobre la tenencia de este tipo de animales exóticos. Actualmente, la serpiente del maíz no figura en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, por lo que su posesión es legal en España. No obstante, los propietarios deben contar con documentación que acredite su origen legal, como factura de compra o documento de cesión.

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Asimismo, las mismas fuentes señalan que la normativa de bienestar animal obliga a garantizar condiciones adecuadas de mantenimiento, incluyendo un terrario con temperatura y humedad apropiadas. La Policía Local insiste especialmente en la prohibición de abandonar estos animales en el entorno natural, una práctica considerada infracción grave que puede acarrear sanciones económicas y provocar daños en el ecosistema local.