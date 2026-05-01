La plaça de Baix de Petrer renace como eje histórico y social tras su renovación integral

Petrer inauguró este viernes la renovada plaça de Baix en un acto que ha congregado a cientos de vecinos y vecinas, que no han querido perderse este momento clave para la ciudad. Tras varios meses de obras, el corazón del casco histórico ha vuelto a latir con fuerza en una jornada marcada por la música, la luz y el reconocimiento al tejido social del municipio.

El evento ha comenzado con una actuación de piano y danza en directo, dando paso posteriormente a un homenaje a diversos colectivos locales que, a lo largo de los años, han contribuido a dinamizar este espacio emblemático. Cada uno de ellos ha recibido un recuerdo conmemorativo de la ocasión.

A continuación, ha intervenido la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, quien ha subrayado que “esta plaza es, en cierto modo, un proyecto que mira al futuro, pero que se ha construido con calma, con sentido y con memoria”. En este sentido, ha destacado que “cada elemento dialoga con el pasado que encontramos bajo nuestros pies”, en alusión a los hallazgos arqueológicos de época romana descubiertos en la zona. Por ello, ha señalado, se ha querido rendir homenaje a esa historia que permanecía oculta.

La plaza, de noche tras su reinauguración. / INFORMACIÓN

Navarro ha expresado además su deseo de que “cada paso que demos aquí, cada conversación, cada risa y cada instante compartido, hagan honor a lo que hoy celebramos”, concluyendo que “esta no es solo una plaza: es, ha sido y será para siempre, la plaza de nuestra vida”.

La actuación ha permitido aumentar la superficie peatonal en cerca de un 40 %, incorporando además nuevo mobiliario urbano para favorecer su uso como espacio de encuentro, descanso y convivencia.

El proyecto al detalle

El proyecto, que ha contado con una inversión total de 1,7 millones de euros -de los cuales 965.000 euros han sido financiados mediante una subvención de la Diputación de Alicante-, ha supuesto una intervención integral tanto en la plaza como en varias calles de su entorno.

El nuevo diseño incluye recreaciones en superficie de algunos de los principales hallazgos romanos descubiertos en el subsuelo, como una basílica, un mosaico o unas termas. Parte de las piezas originales pueden contemplarse actualmente en el Museo Dámaso Navarro.

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y el edil David Morcillo. / INFORMACIÓN

Además de la plaça de Baix, las obras han abarcado las calles Miguel Amat, Cánovas del Castillo, el tramo de la calle Constitución comprendido entre la plaza y la calle Luis Chorro, así como las calles Iglesia y Julio Tortosa, situadas alrededor del templo de San Bartolomé.

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La actuación, iniciada en julio de 2025, se ha desarrollado a lo largo de aproximadamente diez meses, culminando con la recuperación de uno de los espacios más representativos de Petrer, tanto por su valor patrimonial como por su papel como punto de encuentro ciudadano.