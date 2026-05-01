El regreso a Elda de tres fotografías tomadas hace 170 años

Elda ha recuperado una parte de su memoria visual. Tres fotografías tomadas en 1858, en los albores del ferrocarril en España, han pasado recientemente a formar parte de los fondos del Museo Etnológico de la ciudad. No son imágenes desconocidas, pero sí excepcionales: por primera vez, la ciudad cuenta con las originales de época.

"Sabíamos de su existencia desde hace unos 20 años", explica Tomás Palau, técnico del museo, quien detalla que en su momento se obtuvieron reproducciones consultando fondos conservados en instituciones como el Palacio Real o la Biblioteca Nacional. Sin embargo, lo que ahora ha llegado a Elda es algo distinto: "Lo que tenemos ya no son copias, sino tres fotos originales de 1858".

Las imágenes llevan la firma de Jean Laurent, uno de los grandes nombres de la fotografía decimonónica en España. Su trabajo, de carácter comercial, consistía en documentar y vender imágenes de obras públicas y paisajes, muchas de las cuales hoy se conservan en importantes archivos nacionales.

Línea ferroviaria Madrid-Alicante

En este caso, las fotografías están directamente ligadas a un momento histórico clave: la inauguración de la línea ferroviaria Madrid-Alicante, impulsada por la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) . Para conmemorar el viaje inaugural, se encargó a varios fotógrafos la realización de un álbum destinado a la reina Isabel II, que permitiría ilustrar los tramos más destacados del recorrido.

Tomás Palau y Francis Valero, de la asociación Mosaico, junto a las tres fotofrafías originales. / ÁXEL ÁLVAREZ

Algunas de esas infraestructuras emblemáticas se encontraban en Elda. Las imágenes recuperadas muestran el puente del Sambo, en el límite con Monóvar; el túnel de la Torreta; y una vista panorámica de la ciudad. "Son las fotografías más antiguas que conservamos de Elda, y probablemente de las primeras que se hicieron en España", subraya Palau.

Son las fotografías más antiguas que conservamos de Elda" Tomás Palau

La historia de su adquisición tiene también un componente casi fortuito. Uno de los positivos originales salió a la venta hace menos de un año. "Casualmente, nos avisaron, y hemos podido adquirirlas recientemente para el museo", señala el técnico.

Adquisición

Desde la asociación cultural Mosaico, su vocal Francis Valero recuerda cómo surgió la oportunidad: "Me enteré por medio del grupo, que está muy interesado en el patrimonio cultural de Elda. Vimos que estaban en una página fiable y decidimos adquirirlas".

Más allá de su valor histórico, las fotografías han revelado detalles gracias a su digitalización en alta resolución. Elementos del castillo o de la antigua iglesia de Santa Ana, apenas perceptibles en las copias antiguas, se distinguen ahora con mayor claridad.

Francis Valero junto a una de las fotografías orginales. / JESÚS CRUCES

Pese a su relevancia, el público no podrá verlas de forma permanente. Su antigüedad (casi 170 años) obliga a extremar las condiciones de conservación. "No pueden estar expuestas a la luz de manera continua porque se velan", explica Palau. Por ello, el museo optará por mostrar reproducciones exactas, reservando los originales para ocasiones puntuales y bajo condiciones controladas.

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Realizadas con cámara de placa de cristal, estas imágenes no solo documentan un momento histórico, sino que conectan directamente el presente con una Elda que comenzaba a transformarse con la llegada del ferrocarril.