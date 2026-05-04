El certamen de escultura de Elda que se basa en... la horma del calzado

La Fundación Museo del Calzado y la asociación Cadmio, en colaboración con el Ayuntamiento de Elda, ha anunciado este lunes la convocatoria del certamen de escultura 'Alma y Matriz', un concurso artístico que tiene como objetivo poner en valor la horma del calzado como símbolo esencial del proceso de creación del zapato.

La directora del Museo del Calzado, Andrea Paños, junto al concejal de Cultura, Iñaki Pérez, y Juan Luz, en representación de Cadmio, ha dado a conocer los detalles de una convocatoria que nace "con la voluntad de tender puentes entre la tradición zapatera y las prácticas artísticas actuales.

Desde esta perspectiva, 'Alma y Matriz' invita a artistas a trabajar sobre la horma no solo como herramienta técnica, sino también como símbolo de origen, estructura y memoria, capaz de inspirar discursos plásticos de naturaleza figurativa, abstracta, conceptual o experimental".

Cartel del certamen / INFORMACIÓN

La exposición principal tendrá lugar durante el mes de octubre en el Museo del Calzado de Elda. En ese marco, la iniciativa aspira a generar un espacio de encuentro entre el patrimonio industrial, la creación contemporánea y la reflexión artística en torno a un objeto tan cotidiano como cargado de significado.

Podrán participar en el certamen artistas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, ya sea de manera individual o colectiva. La inscripción será gratuita y deberá formalizarse mediante la presentación de una ficha de inscripción, una memoria conceptual de hasta 300 palabras y los datos técnicos de la obra.

Juan Luz ha explicado que "las obras presentadas deberán ser inéditas y ajustarse al eje temático propuesto, incorporando una o varias hormas de calzado, que podrán ser originales, intervenidas, reinterpretadas, fragmentadas o utilizadas como soporte o estructura. El formato máximo permitido será de 45 x 45 centímetros, incluyendo cualquier base o elemento sobresaliente".

Selección

Se seleccionarán las primeras 50 obras que cumplan con lo establecido en las bases, atendiendo a criterios de calidad artística y técnica, así como a la viabilidad expositiva de las piezas.

Cada obra seleccionada contribuirá a construir una lectura múltiple del tema, en la que la horma se presente como punto de partida creativo y como metáfora de la relación entre artesanía, diseño, tradición e identidad. Estas obras serán expuestas en el Museo del Calzado durante el mes de octubre, iniciando después un periodo de exposición itinerante en otras salas.

Entrega

La entrega de los trabajos se realizará entre el 15 y el 30 de julio de 2026 en el Museo del Calzado, durante el mes de agosto se procederá a la selección y en septiembre se darán a conocer las obras seleccionadas. Con 'Alma y Matriz', la Fundación Museo del Calzado, la asociación Cadmio y el Ayuntamiento de Elda reafirman su compromiso con la promoción de la cultura del calzado y con la creación de espacios donde la memoria del oficio dialogue con nuevas formas de expresión artística.

La convocatoria se configura así como una invitación a releer uno de los elementos más esenciales del proceso zapatero desde la sensibilidad, la investigación plástica y la mirada contemporánea. Las bases están publicadas en la página web del Museo del Calzado www.museocalzado.com, sin contemplar premio alguno para los participantes.

Por su parte, Iñaki Pérez ha puesto en valor "la recuperación que se está llevando a cabo con el Museo del Calzado y también la importancia de la vida cultural y del tejido asociativo de nuestra ciudad. El grupo Cadmio es una muestra de ello porque siempre ha tenido una visión artística de la realidad uniéndolo, en este caso, a algo tan importante y tan tradicional en nuestra ciudad como es el calzado y, en concreto, las hormas".