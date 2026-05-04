Estas son las intervenciones de la Policía de Elda por quejas vecinales en el fin de semana (y cuatro son por cuartelillos)

La Policía Local de Elda ha realizado a lo largo del pasado fin de semana cerca de una veintena de intervenciones relacionadas con quejas vecinales por molestias causadas por música y ruido en horas de descanso y vandalismo.

Las actuaciones se realizaron por llamadas que informaban de molestias por música en viviendas o cuartelillos a un volumen más elevado del permitido, consumo de alcohol en la calle y actos de vandalismo en espacios públicos.

Así, el Ayuntamiento ha informado este lunes de estas intervenciones, después de que la pasada semana los vecinos del casco antiguo de Elda volvieran denunciar las molestias que generan los cuartelillos fuera de las fechas festivas de Moros y Cristianos. A esto respondió el Consistorio defendiendo que la ordenanza de convivencia se aplica y asegurando que ya se habían impuesto una treintena de sanciones en la zona.

Balance

Los hechos por lo que tuvo que intervenir la Policía Local el pasado fin de semana se registraron principalmente en espacios públicos (9 actuaciones), domicilios particulares (4) y cuartelillos (4), así como en un establecimiento público (1). En el caso de los cuartelillos, las quejas se referían principalmente a la música muy alta y a la presencia de gente consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

En relación a las molestias e incidencias en espacios públicos, los principales motivos de las actuaciones policiales fueron el consumo de alcohol en plazas y espacios públicos (botellón), gritos y música alta, además de vandalismo.

De las ocho actuaciones relacionadas con molestias por música alta, cuatro lo fueron por fiestas en domicilios particulares y otras cuatro por quejas por cuartelillos. Por último, una de las intervenciones de la Policía Local tuvo lugar ante una llamada vecinal que alertaba de las molestias provocadas por la música alta en un bar que se encontraba cerrado al público.

Ordenanza

Hay que recordar que la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia contempla sanciones de hasta 750 euros por perturbar el descanso y tranquilidad de los vecinos con música, gritos, peleas, obras y reparaciones entre las 22:00 y las 8:00 horas y la sanción por actos de vandalismo puede llegar a los 1.500 euros. Además, en el caso de los cuartelillos, estas sanciones pueden llegar a los 3.000 euros en el caso de causar molestias por superar un nivel sonoro de 15 dB.

La ordenanza tiene como objetivo principal garantizar que la libertad de cada vecino no choque con los derechos de los demás, preservando el espacio público como un lugar de respeto y tolerancia.