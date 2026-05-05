Villena creará dos nuevas zonas de aparcamientos gratuitos en el casco urbano

Villena inyecta 3,2 millones del remanente de tesorería para nuevas inversiones, entre las que destacan dos aparcamientos gratuitos.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha dado cuenta hoy de la decisión de incorporar este dinero de los superávits que acumula el Ayuntamiento para acometer una serie de actuaciones en su propuesta de adecuaciones urbanas dentro del Plan Moderniza Villena.

Entre la batería de acciones destaca la inversión de 1,25 millones de euros que serán destinados a la compra de dos solares para la generación de aparcamientos en superficie, que refuercen el servicio para las zonas comerciales y para los vecinos de la zona.

Los aparcamientos mejorarán el servicio para los comercios de la zona, especialmente en la zona alta de la ciudad Javier Martínez — Concejal de Patrimonio de Villena

Según ha explicado el edil de Patrimonio, Javier Martínez, la propuesta es hacerse con los solares ubicados en la calle Independencia e Isaac Albéniz, que se suma al espacio en reserva para la construcción del futuro Palacio de Justicia. En total, se prevé que la oferta de plazas de aparcamiento supere los 100 vehículos en estas futuras dotaciones.

Martínez ha indicado que la intención es completar la compra a lo largo de este 2026 y disponer de los terrenos ya listos y abiertos al público a principios de 2027. “Creemos que esta apuesta mejorará el servicio para los comercios de la zona, especialmente en la zona alta de la ciudad, y a sus vecinos y vecinas”, ha añadido.

Otras inversiones

A este destino de los fondos municipales, se suma la inversión de 50.000 euros para la renovación de una estación de bombeo de aguas residuales, y una actuación en la calle Maestro Guillén, que sufre problemas de humedades. En esta zona se reinvertirán 193.000 euros para la renovación por vía de urgencia de toda la zona. Otros 700.000 euros serán destinados a mejorar el Paseo Ruperto Chapí, que incluye la zona de juegos que será modernizada y adaptada con nuevas instalaciones.

Además, está previsto dotar con 101.000 euros la primera fase de ampliación de nichos del cementerio municipal, y destinar otros 250.000 euros para la instalación del de video-vigilancia de tráfico en todo el casco urbano. El destino de esta primera inyección de fondos de remanentes se completa con la mejora de los vehículos de Policía Local y actuaciones menores de mejora urbana y apoyo a entidades de la ciudad.

Apuesta por La Constanza y La Morenica

El alcalde apuntó que en breve se acometerá otra incorporación a los presupuestos municipales de otra partida de remanentes, en esta ocasión dirigida a las actuaciones de mejora integral de las zonas de La Morenica y La Constancia.

La intención es iniciar las obras de La Morenica en el último trimestre de este año. Mientras tanto, se está trabajando en la reformulación y ampliación del proyecto del barrio de La Constancia. Cerdán indicó que su intención es poder publicar la licitación de estas obras en 2027 e iniciar las obras a lo largo de ese mismo año.