"Ninguna comparsa se pasa", así es la campaña para prevenir agresiones machistas en Moros y Cristianos de Elda
La iniciativa "apela a la responsabilidad colectiva y al compromiso entre hombres para frenar cualquier conducta agresiva sexista"
"Ninguna comparsa se pasa". Así es el lema de la campaña que este año el Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha con el objetivo de prevenir y concienciar contra las agresiones machistas o sexuales durante las Fiestas de Moros y Cristianos.
La concejala de Igualdad, María Gisbert, y el concejal de Fiestas, David Guardiola, han presentado esta iniciativa que «apela a la responsabilidad colectiva y al compromiso entre hombres para frenar cualquier conducta agresiva sexista».
María Gisbert ha destacado que «la campaña ‘Ninguna comparsa se pasa: la violencia sexual no es de ningún bando’ tiene un mensaje claro y contundente: la violencia sexual no forma parte de la fiesta y no va a ser tolerada. La iniciativa no es solo una acción de sensibilización, sino una declaración colectiva de principios. Una toma de posición como ciudad: aquí, en las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda, la diversión y la violencia sexual son incompatibles».
El cartel que acompaña la campaña muestra a un festero moro y un festero cristiano dándose la mano. Dos figuras tradicionalmente enfrentadas que, en esta ocasión, simbolizan un acuerdo fundamental: la violencia sexual no es de ningún bando. «Este mensaje, ha indicado la concejala de Igualdad, conecta con el eje central de la campaña: desplazar el foco desde la autoprotección de las mujeres hacia la responsabilidad del entorno. Durante años, la prevención ha recaído sobre ellas, con recomendaciones centradas en vigilar, evitar o anticiparse».
Punto Violeta
Como todos los años, con motivo de la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos, el Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha un Punto Violeta y un Punto Arcoiris en la Plaza Sagasta y Plaza Castelar. Estos puntos estarán habilitados el jueves (19:30 a 1 horas en Plaza Sagasta), el viernes (18.30 a 01.00 horas en Plaza Sagasta), el sábado (17:30 a 1 horas en Plaza Sagasta y de 23 a 2 en Plaza Castelar) y el domingo (17:30 a 00 horas en Plaza Sagasta).
Por su parte, David Guardiola ha subrayado la importancia de esta campaña «porque las fiestas son espacios de diversión y de encuentro y emplear un mensaje tan concreto nos engrana con nuestra identidad como festeros. Es fundamental que estos carteles estén en los cuartelillos, como el año pasado con 82 sedes adheridas a la campaña, refuerzan mucho más este mensaje».
El concejal de Fiestas ha destacado que «no sólo es una cuestión de actitud, sino de responsabilidad. Planteamos un cambio claro: la seguridad de las mujeres no puede depender de su comportamiento, sino del compromiso colectivo. En este sentido, la campaña interpela especialmente a los hombres, no desde el señalamiento, sino desde la implicación». Todos los cuartelillos que forman parte de la Red Violeta pueden pasar por la Junta Central de Comparsas o por sus respectivas comparsas para recoger los carteles y el documento de adhesión a la campaña.
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