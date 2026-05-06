"Ninguna comparsa se pasa", así es la campaña para prevenir agresiones machistas en Moros y Cristianos de Elda

"Ninguna comparsa se pasa". Así es el lema de la campaña que este año el Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha con el objetivo de prevenir y concienciar contra las agresiones machistas o sexuales durante las Fiestas de Moros y Cristianos.

La concejala de Igualdad, María Gisbert, y el concejal de Fiestas, David Guardiola, han presentado esta iniciativa que «apela a la responsabilidad colectiva y al compromiso entre hombres para frenar cualquier conducta agresiva sexista».

María Gisbert ha destacado que «la campaña ‘Ninguna comparsa se pasa: la violencia sexual no es de ningún bando’ tiene un mensaje claro y contundente: la violencia sexual no forma parte de la fiesta y no va a ser tolerada. La iniciativa no es solo una acción de sensibilización, sino una declaración colectiva de principios. Una toma de posición como ciudad: aquí, en las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda, la diversión y la violencia sexual son incompatibles».

El cartel que acompaña la campaña muestra a un festero moro y un festero cristiano dándose la mano. Dos figuras tradicionalmente enfrentadas que, en esta ocasión, simbolizan un acuerdo fundamental: la violencia sexual no es de ningún bando. «Este mensaje, ha indicado la concejala de Igualdad, conecta con el eje central de la campaña: desplazar el foco desde la autoprotección de las mujeres hacia la responsabilidad del entorno. Durante años, la prevención ha recaído sobre ellas, con recomendaciones centradas en vigilar, evitar o anticiparse».

Punto Violeta

Como todos los años, con motivo de la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos, el Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha un Punto Violeta y un Punto Arcoiris en la Plaza Sagasta y Plaza Castelar. Estos puntos estarán habilitados el jueves (19:30 a 1 horas en Plaza Sagasta), el viernes (18.30 a 01.00 horas en Plaza Sagasta), el sábado (17:30 a 1 horas en Plaza Sagasta y de 23 a 2 en Plaza Castelar) y el domingo (17:30 a 00 horas en Plaza Sagasta).

Por su parte, David Guardiola ha subrayado la importancia de esta campaña «porque las fiestas son espacios de diversión y de encuentro y emplear un mensaje tan concreto nos engrana con nuestra identidad como festeros. Es fundamental que estos carteles estén en los cuartelillos, como el año pasado con 82 sedes adheridas a la campaña, refuerzan mucho más este mensaje».

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El concejal de Fiestas ha destacado que «no sólo es una cuestión de actitud, sino de responsabilidad. Planteamos un cambio claro: la seguridad de las mujeres no puede depender de su comportamiento, sino del compromiso colectivo. En este sentido, la campaña interpela especialmente a los hombres, no desde el señalamiento, sino desde la implicación». Todos los cuartelillos que forman parte de la Red Violeta pueden pasar por la Junta Central de Comparsas o por sus respectivas comparsas para recoger los carteles y el documento de adhesión a la campaña.