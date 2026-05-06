Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo hantavirusOferta Educación profesoresCasting Enredados AlicanteRescate niño AspeAmpliación aeropuertoTiburones GuardamarAlerta naranja en Alicante
instagramlinkedin

Golpe desde Villena a una red especializada en reventar cajas fuertes a empresarios del campo

La investigación de la Guardia Civil permite esclarecer 11 robos en cinco provincias y detener a dos implicados

Imagen captada por una cámara de seguridad de uno de los momentos del robo.

Imagen captada por una cámara de seguridad de uno de los momentos del robo. / FACILITADA POR LA GUARDIA CIVIL

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en robos con fuerza mediante la apertura de cajas fuertes en empresas del Levante y el sureste, en el marco de una operación conjunta desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de El Ejido (Almería) y el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena.

La investigación se inició tras detectarse un patrón delictivo común en varias empresas de los sectores agrícola y comercial. Los agentes determinaron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado, que empleaba avanzadas medidas de contravigilancia para garantizar el éxito de sus acciones y evitar la detección policial.

Otra de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia.

Otra de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. / IMAGEN FACILITADA POR LA GUARDIA CIVIL

La organización utilizaba varios vehículos en sus desplazamientos y recurría a placas de matrícula sustraídas para dificultar su identificación y seguimiento por parte de los investigadores. Los delitos esclarecidos se cometieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025 en un total de nueve empresas ubicadas en las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Málaga y Granada, de donde sustrajeron el dinero contenido en cajas fuertes.

Arrestos

Tras un minucioso análisis de los indicios recabados, la Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación. El dispositivo culminó con la detención de dos personas en las provincias de Asturias y Alicante, así como con la investigación de otras tres, que actualmente se encuentran en un centro penitenciario cumpliendo condena por hechos anteriores.

Noticias relacionadas

A los cinco implicados se les imputan delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. La operación, en la que ha sido clave la labor investigadora desarrollada desde Villena, ha permitido esclarecer un total de 11 delitos y poner fin a la actividad de un grupo que había generado una notable alarma en el tejido empresarial de las provincias afectadas. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents