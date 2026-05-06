Golpe desde Villena a una red especializada en reventar cajas fuertes a empresarios del campo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en robos con fuerza mediante la apertura de cajas fuertes en empresas del Levante y el sureste, en el marco de una operación conjunta desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de El Ejido (Almería) y el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena.

La investigación se inició tras detectarse un patrón delictivo común en varias empresas de los sectores agrícola y comercial. Los agentes determinaron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado, que empleaba avanzadas medidas de contravigilancia para garantizar el éxito de sus acciones y evitar la detección policial.

Otra de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. / IMAGEN FACILITADA POR LA GUARDIA CIVIL

La organización utilizaba varios vehículos en sus desplazamientos y recurría a placas de matrícula sustraídas para dificultar su identificación y seguimiento por parte de los investigadores. Los delitos esclarecidos se cometieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025 en un total de nueve empresas ubicadas en las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Málaga y Granada, de donde sustrajeron el dinero contenido en cajas fuertes.

Arrestos

Tras un minucioso análisis de los indicios recabados, la Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación. El dispositivo culminó con la detención de dos personas en las provincias de Asturias y Alicante, así como con la investigación de otras tres, que actualmente se encuentran en un centro penitenciario cumpliendo condena por hechos anteriores.

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A los cinco implicados se les imputan delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. La operación, en la que ha sido clave la labor investigadora desarrollada desde Villena, ha permitido esclarecer un total de 11 delitos y poner fin a la actividad de un grupo que había generado una notable alarma en el tejido empresarial de las provincias afectadas. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.