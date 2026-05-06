El Hospital de Elda incorpora una técnica que "entrena" el intestino antes de cerrar la ostomía

El Departamento de Salud de Elda ha incorporado a su cartera de servicios la Técnica de Estimulación del Asa Eferente, un procedimiento dirigido a pacientes con ostomía que busca mejorar su recuperación tras la cirugía. La clave de esta técnica es sencilla: "reactivar" de forma progresiva la parte del intestino que ha permanecido sin uso durante el tiempo que el paciente ha llevado la ostomía.

Mediante esta estimulación previa al cierre, el intestino se prepara para volver a funcionar con mayor normalidad, lo que permite una recuperación más eficaz y segura. Según explican desde el departamento, este proceso contribuye a mejorar la rehabilitación funcional del paciente, previene problemas asociados a la inactividad intestinal prolongada y puede reducir el riesgo de complicaciones tras la intervención.

Recuperación más rápida

Además, esta preparación previa también puede traducirse en una menor estancia hospitalaria, al facilitar una evolución más favorable tras el cierre de la ostomía.

La implantación de esta técnica refuerza el trabajo del servicio de Estomaterapia del departamento, que durante el último año ha registrado cerca de 500 consultas, más de 50 de ellas primeras visitas, lo que evidencia la alta demanda asistencial en este ámbito y la necesidad de un seguimiento especializado.

Patricia López, la enfermera experta en Ostomías del Departamento de Salud de Elda. / INFORMACIÓN

El servicio cuenta, además, con el Reconocimiento SEDE como Consulta de Ostomía Humanizada, un distintivo que "avala su enfoque centrado en el paciente, la calidad de los cuidados y el acompañamiento tanto a las personas intervenidas como a su entorno familiar".

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Con esta incorporación, el Departamento de Salud de Elda avanza en su apuesta por "la innovación y la mejora continua" de la práctica clínica, con el objetivo de ofrecer "una atención cada vez más especializada y de mayor calidad".