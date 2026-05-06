Petrer rebaja un 50 % el Impuesto sobre Construcciones para promover vivienda protegida
La nueva ordenanza refuerza las bonificaciones sociales y medioambientales y facilita la gestión telemática del impuesto
El Ayuntamiento de Petrer ha aprobado la modernización de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con un claro enfoque social orientado a facilitar el acceso a la vivienda en el municipio.
La principal novedad es la incorporación de una bonificación del 50 % en la cuota del impuesto, que se aplicará exclusivamente a promociones destinadas a Viviendas de Protección Pública (VPP). Se trata del máximo descuento permitido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y persigue reducir los costes fiscales para las empresas constructoras, con el objetivo de incentivar la construcción de viviendas a precios asequibles para jóvenes y familias de Petrer.
El concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha destacado que Petrer es uno de los primeros ayuntamientos en impulsar una medida de este tipo en la provincia de Alicante.
Morcillo ha enmarcado esta iniciativa dentro del conjunto de acciones que el consistorio está desarrollando en 2026 para favorecer el acceso a la vivienda, en un contexto en el que, según el barómetro de abril del CIS, este problema sigue siendo el principal para el 41,3 % de la población.
Otras bonificaciones
La nueva ordenanza también refuerza las bonificaciones sociales y medioambientales ya existentes. Se mantiene, por ejemplo, la reducción máxima del 95 % para la instalación de ascensores en edificios antiguos sin este servicio, así como para obras de adaptación de viviendas a personas con discapacidad o la eliminación de barreras arquitectónicas.
Asimismo, continúa la bonificación para la rehabilitación de viviendas en el casco histórico, con un tipo impositivo superreducido del 0,04 %, con el fin de fomentar la revitalización de esta zona. En el ámbito medioambiental, quienes instalen sistemas de energía solar para autoconsumo doméstico podrán beneficiarse de un tipo del 0,16 %.
Por último, la normativa introduce mejoras en la gestión administrativa. A partir de su entrada en vigor, el impuesto se tramitará mediante autoliquidación a través de la plataforma de Suma Gestión Tributaria, lo que permitirá a la ciudadanía realizar sus gestiones de forma telemática y agilizar los plazos.
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