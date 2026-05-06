Rescatan en Aspe a un niño de 2 años tras quedar encerrado en un vehículo

Un niño de tan solo 2 años ha sido rescatado por la Policía Local de Aspe después de quedar accidentalmente encerrado en el interior de un vehículo con las llaves dentro, según ha informado el mismo cuerpo de seguridad.

El aviso se recibió a través del 112, alertando de una situación de gran angustia. Según fuentes policiales, el menor quedó en el interior del vehículo tras producirse un cierre automático, posiblemente "debido a un fallo en la centralita del cierre centralizado", que podría estar relacionado con una baja batería en la llave.

Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla de la Policía Local de Aspe, que comprobó la situación y actuó con rapidez. Ante la imposibilidad de abrir el vehículo por otros medios, los agentes optaron por fracturar de forma controlada una ventanilla para acceder al interior.

El menor junto a uno de los agentes. / POLICÍA LOCAL ASPE

Fruto de esta rápida intervención, el menor fue rescatado en perfecto estado y pudo regresar de inmediato con sus padres, quienes durante la intervención de los agentes estuvieron tratando de distraer al menor. Efectivos de bomberos también acudieron al lugar, aunque a su llegada el niño ya había sido liberado por los agentes.

Los agentes tuvieron que romper la ventanilla. / POLICIA LOCAL ASPE

El suceso quedó finalmente en un susto. Desde la Policía Local de Aspe han recordado la importancia de extremar las precauciones, especialmente de cara a los meses de verano, donde alertan que el interior de un vehículo "puede alcanzar temperaturas extremas en cuestión de minutos, superando los 50 °C rápidamente e incluso llegando a más de 60 °C, lo que supone un riesgo muy grave". En esta línea desde el cuerpo policial recuerdan que "los menores son especialmente vulnerables, ya que su organismo se calienta más rápido y regula peor la temperatura, pudiendo producirse situaciones críticas en muy poco tiempo".

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Así, la Policía Local de Aspe pide: nunca dejar a un menor solo dentro de un vehículo; comprobar siempre que llevamos las llaves encima y revisar el interior antes de cerrar. "Estas situaciones pueden complicarse en cuestión de minutos", advierten.