La Audiencia de Alicante inadmite la querella contra el exministro Martín Villa por la muerte de Teófilo del Valle

La Audiencia Provincial de Alicante ha inadmitido la querella criminal presentada contra el exministro Rodolfo Martín Villa por la muerte de Teófilo del Valle, considerada la primera víctima de la Transición, ocurrida en 1976 en Elda. La resolución, fechada el 5 de mayo por la Sección Décima, es firme y no admite recurso.

Según el auto, al que han tenido acceso EFE, la sala estima el recurso de apelación presentado por Martín Villa contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda, que había admitido a trámite la querella interpuesta por el hermano de la víctima y había citado al exministro como investigado.

La querella se dirigía contra Martín Villa, quien en 1976 ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Laborales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, así como contra varios mandos y agentes policiales: el agente de la extinta Policía Armada Daniel Aroca del Rey, señalado como autor de los disparos; el sargento Laureano Ballesteros; el capitán Carlos Holgado; y el entonces gobernador civil de Alicante, Benito Sáez González de Elipe, como máxima autoridad policial en la provincia.

Teófilo del Valle, junto a su hermano José Antonio el día de la boda de este último. / MANUEL DE JUAN

Con esta decisión, la Audiencia revoca la citación de Martín Villa como investigado y acuerda también la inadmisión de la querella respecto al resto de implicados.

La denuncia había sido presentada en 2024 por José Antonio del Valle Pérez, hermano de la víctima, quien atribuía al exministro la dirección y supervisión del operativo policial que derivó en la muerte de Teófilo del Valle.

Como contexto, en febrero de este mismo año, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda había suspendido de forma provisional las declaraciones de Martín Villa y de Daniel Aroca del Rey, que estaban previstas para ese mes dentro de la investigación por estos hechos.

El tribunal fundamenta su decisión en distintos autos del Tribunal Constitucional, al considerar que este proceso penal no tiene cabida debido a la vigencia de principios como el de legalidad, la irretroactividad de las normas penales y la seguridad jurídica. Asimismo, subraya que no puede atribuirse responsabilidad objetiva por el mero hecho de haber ocupado un cargo público.

Primera víctima de la Transición

La muerte de Teófilo se produjo a última hora del día 24 de febrero de 1976. Un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Teófilo del Valle, increpó y lanzó piedras al paso de un autobús de la comitiva de la Policía Armada ya en retirada hacia su cuartel en Alicante. Los grises llevaban dos días en Elda y Petrer reprimiendo a los trabajadores del calzado tras jornadas de movilizaciones, según cuenta el guionista y director del documental sobre Teófilo del Valle, Manuel de Juan.

Noticias relacionadas

El autobús se detuvo y varios policías descendieron, pistolas en mano. Los jóvenes se dispersaron de inmediato, corriendo por las estrechas calles del casco antiguo de Elda. A unos 300 metros del lugar del incidente, el policía armado Daniel Aroca, al ver que Teófilo del Valle se le escapaba, disparó varias veces. -Siguiendo el relato de Manuel de Juan- una bala impactó en su tobillo, mientras que otra, mortal, ingresó por la parte posterior de su cabeza. Así falleció el eldense, quien pasó a ser considerado como la primera víctima de la Transición en España.