El castillo de Elda reabrirá tras el verano mientras impulsa la recuperación de sus estancias palaciegas

El Ayuntamiento de Elda ha adjudicado por 240.717 euros nuevas obras de rehabilitación en el castillo de Elda, financiadas con fondos europeos Next Generation. La actuación se centrará en una de las zonas más emblemáticas de la fortaleza, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con el objetivo de recuperar parte del espacio interior y avanzar en su futura apertura continuada al público.

El proyecto corresponde a la primera fase de intervención en las estancias palaciegas situadas en el cuadrante sureste del recinto amurallado. Los trabajos incluirán la recuperación de la antigua cisterna histórica de origen andalusí, utilizada para almacenar agua, así como de su entorno inmediato.

Se trata de una de las áreas más importantes del castillo, ya que permite comprender la evolución de la fortaleza desde su origen como construcción andalusí del siglo XII hasta su transformación en palacio condal durante la etapa de los Coloma, entre los siglos XVI y XVIII. Precisamente, este carácter palaciego es uno de los elementos que diferencia al castillo de Elda de otras fortalezas de la provincia.

Zona en la que se va a actuar. / INFORMACIÓN

Las obras se desarrollarán siguiendo las directrices marcadas por el Plan Director aprobado en 2020, documento que establece la hoja de ruta para la conservación, investigación y puesta en valor del castillo. El plan apuesta por intervenciones respetuosas con las estructuras originales y orientadas a facilitar en el futuro la musealización y visita pública del recinto. Además, todos los trabajos contarán con seguimiento arqueológico.

El concejal de Patrimonio, Iñaki Pérez, ha explicado que la previsión es que el castillo pueda retomar las visitas después del verano. Las obras comenzarán entre junio y julio, una vez finalicen las actuaciones que se están desarrollando actualmente, y tendrán una duración aproximada de tres meses.

Restauración y apertura

El objetivo municipal es compatibilizar la restauración con la apertura al público para evitar nuevos cierres de la fortaleza. "Intentar que el castillo sea visitable durante todo el año. Que la visita no solo dependa de ir con un guía sino que también pueda ir la gente por sí sola", ha señalado el edil, quien ha insistido en la importancia de "compaginar la restauración con la apertura". La intención es que esta compatibilidad pueda hacerse efectiva durante el último trimestre del año.

Pérez también ha destacado la relevancia histórica de las habitaciones condales, recordando que el castillo de Elda comenzó a transformarse en residencia señorial en una época en la que otras fortalezas entraban en decadencia. "Antes había un aljibe y eso, al quedar en superficie, se adjunta a lo que son las habitaciones condales del palacio", ha explicado.

Una visita guiada al castillo de Elda en el año 2022. / Áxel Álvarez

La zona palaciega presenta actualmente un avanzado estado de deterioro. Desde su abandono en el siglo XVIII, las estructuras han sufrido derrumbes, expolios y el desgaste provocado por la lluvia, la humedad y la vegetación. Aunque en las últimas décadas se han realizado excavaciones y trabajos de consolidación, muchas de las capas de protección aplicadas sobre los restos originales se han degradado con el paso del tiempo.

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Uno de los principales problemas detectados es la exposición constante a la lluvia y la humedad, factores que provocan la disolución de morteros, la erosión de la piedra y la aparición de grietas y desprendimientos. La actuación también buscará frenar el deterioro causado por la cristalización de sales en los materiales históricos.