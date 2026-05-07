La Sociedad Musical "La Amistad" de Villafranqueza gana el Certamen de Música Festera de Elda

La Sociedad Musical "La Amistad" de Villafranqueza se alzó el fin de semana con el primer premio en el certamen de Música Festera de Elda celebrado en el Teatro Castelar de Elda.

En una tarde donde el nivel musical fue muy alto, la banda obtuvo una calificación de 483 puntos.

1º Premio: Sociedad Musical "La Amistad" de Villafranqueza (483 puntos).

2º Premio: Unió Protectora Musical de Llombai (392 puntos).

3º Premio : Agrupación Musical "La Artística" de Monóvar (361 puntos).

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"Este reconocimiento es el resultado de meses de esfuerzo, ilusión y un trabajo en equipo. Anoche pudimos plasmar sobre el escenario esa impronta que forma parte del ADN de nuestra querida banda de ElPalamó, demostrando una vez más el compromiso de todos los que formamos nuestra Sociedasd Musical. Queremos expresar nuestra gratitud a los socios, familiares y simpatizantes que nos acompañaron hasta Elda. Vuestra presencia y vuestro apoyo incondicional fueron, como siempre, el impulso necesario para dar nuestra mejor versión", señalan desde la banda.