Elda celebra las primeras jornadas sobre atención integral a la violencia de género

Los Salones Princesa de Elda han acogido las I Jornadas sobre Atención Integral a la Violencia de Género que ha reunido a un centenar de profesionales. Durante el encuentro, inaugurado por el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, los especialistas han abordado desde diferentes ámbitos los retos que deben afrontar en la prevención y la intervención con las víctimas.

Al acto de apertura han asistido, además del regidor eldense, la concejala de Igualdad, María Gisbert; la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, Eva Montesinos, y la directora del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (IMSSE), María Ángeles Sánchez.

Durante su intervención, Rubén Alfaro ha recordado que "son 19 mujeres en lo que va de año las víctimas de la violencia machista en nuestro país. Son 1.360 vidas segadas desde 2003. Pero detrás de cada cifra hay un nombre, un hijo que queda huérfano, una familia rota y una sociedad que no puede, ni debe, acostumbrarse al horror".

El alcalde de Elda ha afirmado que "por todas esas mujeres, y por las que sufren en silencio, Elda sigue trabajando y uniendo voluntades para convertirse en un muro de contención y esperanza. Elda se blinda contra el silencio y contra el negacionismo de los ultras con una alianza profesional sin precedentes frente a la violencia machista".

Los Salones Princesa de Elda han acogido las I Jornadas sobre Atención Integral a la Violencia de Género. / jesús cruces

Rubén Alfaro ha señalado que "la red de protección de Elda es un engranaje público y humano que no deja a ninguna mujer atrás. No podemos permitir que la atención a las víctimas se convierta en una moneda de cambio o en un servicio a merced de la gestión privada. Ante la propuesta del PP de revertir el modelo de residencias y derivar competencias sin blindaje público, Elda responde con claridad: los derechos de las mujeres no se externalizan ni se precarizan".

Tras la intervención del alcalde de Elda y Eva Montesinos, han comenzado las jornadas con la ponencia inaugural titulada ‘El Derecho de Acceso a la Justicia de las mujeres: Desafíos técnicos y operativos en el vigésimo aniversario de la LO 1/2004’, impartida por María Concepción Torres, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante.

La jornada ha continuado con dos mesas redondas centradas en ‘Mujeres en contextos de vulnerabilidad. Experiencias desde entidades del tercer sector en la Comunidad Valenciana y en el ‘Abordaje integral de la violencia de género y la exclusión en mujeres: respuesta desde los servicios públicos’.

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Por la tarde, como actividad complementaria y abierta a toda la ciudadanía, se representará la obra de teatro ‘Segaremos ortigas con los tacones’, una reflexión sobre la mujer, el feminismo, la prostitución y el machismo.