La familia de Teófilo del Valle recurrirá al Constitucional tras la inadmisión de la querella contra Martín Villa

La familia de Teófilo del Valle, considerado la primera víctima de la Transición, ha anunciado que solicitará amparo ante el Tribunal Constitucional y que, en caso de no obtenerlo, acudirá a instancias internacionales tras la inadmisión de la querella contra el exministro Rodolfo Martín Villa.

La decisión judicial se recoge en un auto de fecha 5 de mayo de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, que estimó el recurso de apelación presentado por Martín Villa. Dicho recurso se dirigía contra la resolución previa del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda, que había admitido a trámite la querella presentada por el hermano de la víctima y había citado al exministro como investigado.

La querella se dirigía contra varios responsables políticos y policiales de la época. Entre ellos, además de Martín Villa -entonces ministro de Relaciones Laborales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro en 1976-, figuraban el agente de la extinta Policía Armada Daniel Aroca del Rey, señalado como autor de los disparos que causaron la muerte de Teófilo del Valle; el sargento Laureano Ballesteros; el capitán Carlos Holgado; y el entonces gobernador civil de Alicante, Benito Sáez González de Elipe, como máxima autoridad policial en la provincia.

Teófilo del Valle, junto a su hermano José Antonio el día de la boda de este último. / MANUEL DE JUAN

Tras la resolución de la Audiencia, la familia ha comunicado -a través de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua)- que recurrirá la decisión y que, si el Tribunal Constitucional no admite su demanda de amparo, trasladará el caso a instancias internacionales competentes.

En su comunicado, la organización sostiene que, pese a las resoluciones judiciales dictadas en este tipo de procedimientos, continuará reclamando el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la Transición, conforme a los estándares internacionales.

Ceaqua también critica la falta de iniciativas legislativas para revertir lo que considera "políticas de impunidad", señalando que, tras numerosas resoluciones judiciales en la misma línea, no se han adoptado medidas efectivas desde el ámbito político.

Primera víctima de la Transición

La muerte de Teófilo se produjo a última hora del día 24 de febrero de 1976. Un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Teófilo del Valle, increpó y lanzó piedras al paso de un autobús de la comitiva de la Policía Armada ya en retirada hacia su cuartel en Alicante. Los grises llevaban dos días en Elda y Petrer reprimiendo a los trabajadores del calzado tras jornadas de movilizaciones, según cuenta el guionista y director del documental sobre Teófilo del Valle, Manuel de Juan.

Noticias relacionadas

El autobús se detuvo y varios policías descendieron, pistolas en mano. Los jóvenes se dispersaron de inmediato, corriendo por las estrechas calles del casco antiguo de Elda. A unos 300 metros del lugar del incidente, el policía armado Daniel Aroca, al ver que Teófilo del Valle se le escapaba, disparó varias veces. -Siguiendo el relato de Manuel de Juan- una bala impactó en su tobillo, mientras que otra, mortal, ingresó por la parte posterior de su cabeza. Así falleció el eldense, quien pasó a ser considerado como la primera víctima de la Transición en España.