Novelda destina 412.000 euros a nuevas inversiones municipales

El Ayuntamiento de Novelda ha aprobado una modificación de crédito por valor de 411.987 euros destinada a financiar nuevas actuaciones y reforzar partidas presupuestarias de diferentes áreas municipales como Deportes, Cultura, Medio Ambiente y Urbanismo.

La inversión será posible gracias al remanente de tesorería positivo de 2,46 millones de euros obtenido tras la liquidación del presupuesto de 2025, una cantidad que también ha permitido al Consistorio acometer otras inversiones y llevar a cabo la amortización anticipada de su deuda histórica.

Una parte destacada de la modificación presupuestaria se destinará al ámbito deportivo. En concreto, se incrementa en 150.000 euros la partida destinada a la mejora y ampliación de la pista de atletismo. Además, se reservan otros 30.000 euros para la adquisición de nuevo equipamiento para instalaciones deportivas y 40.000 euros para la compra de vestuarios portátiles que se instalarán en el campo de deportes.

En el área de Cultura, la modificación contempla una inversión de 10.000 euros para mejorar la climatización del aula de estudio de la Casa de Cultura, con el objetivo de aumentar el confort de los usuarios de este espacio municipal.

Distintas áreas

Las mejoras también alcanzarán a los espacios verdes y zonas infantiles. El departamento de Medio Ambiente contará con un suplemento de 48.076 euros para el cambio del caucho y la renovación de juegos infantiles. Parte de esta cuantía se destinará además a la adquisición de césped artificial para su instalación en los parterres del parque Bancal Fondó.

También se actuará en el alumbrado de parques. / INFORMACIÓN

Por su parte, el área de Urbanismo invertirá más de 133.000 euros en actuaciones de mejora del alumbrado público. Entre ellas figuran la instalación de nuevas luminarias en el camino Baúl, entre las comparsas de Damasquinos y Omeyas, la iluminación de pasos de peatones próximos al Parque de la Uva y diversas actuaciones en parques de la ciudad.

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Estas iniciativas se suman a las inversiones anunciadas semanas atrás y que también serán financiadas con el remanente positivo de 2025. En este caso, el Ayuntamiento destinará 450.000 euros a la redacción del proyecto y ejecución de las obras de consolidación del Santuario de Santa María Magdalena, actuaciones de sonorización y climatización en la Ermita de Sant Felip y la fase II de la recuperación de la muralla norte del castillo de La Mola.