Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso hantavirus AlicanteHuelga EducaciónTécnicos caso Les NausRestaurantes Guía MichelinSábado lluviosoCierre McDonald's Plaza Mar 2Nuevo Peret
instagramlinkedin

Novelda destina 412.000 euros a nuevas inversiones municipales

El Ayuntamiento financiará actuaciones en deportes, cultura, medio ambiente y alumbrado gracias al remanente positivo de tesorería de 2025

150.000 euros estarán destinados a la mejora y ampliación de la pista de atletismo.

150.000 euros estarán destinados a la mejora y ampliación de la pista de atletismo. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Novelda ha aprobado una modificación de crédito por valor de 411.987 euros destinada a financiar nuevas actuaciones y reforzar partidas presupuestarias de diferentes áreas municipales como Deportes, Cultura, Medio Ambiente y Urbanismo.

La inversión será posible gracias al remanente de tesorería positivo de 2,46 millones de euros obtenido tras la liquidación del presupuesto de 2025, una cantidad que también ha permitido al Consistorio acometer otras inversiones y llevar a cabo la amortización anticipada de su deuda histórica.

Una parte destacada de la modificación presupuestaria se destinará al ámbito deportivo. En concreto, se incrementa en 150.000 euros la partida destinada a la mejora y ampliación de la pista de atletismo. Además, se reservan otros 30.000 euros para la adquisición de nuevo equipamiento para instalaciones deportivas y 40.000 euros para la compra de vestuarios portátiles que se instalarán en el campo de deportes.

En el área de Cultura, la modificación contempla una inversión de 10.000 euros para mejorar la climatización del aula de estudio de la Casa de Cultura, con el objetivo de aumentar el confort de los usuarios de este espacio municipal.

Distintas áreas

Las mejoras también alcanzarán a los espacios verdes y zonas infantiles. El departamento de Medio Ambiente contará con un suplemento de 48.076 euros para el cambio del caucho y la renovación de juegos infantiles. Parte de esta cuantía se destinará además a la adquisición de césped artificial para su instalación en los parterres del parque Bancal Fondó.

También se actuará en el alumbrado de parques.

También se actuará en el alumbrado de parques. / INFORMACIÓN

Por su parte, el área de Urbanismo invertirá más de 133.000 euros en actuaciones de mejora del alumbrado público. Entre ellas figuran la instalación de nuevas luminarias en el camino Baúl, entre las comparsas de Damasquinos y Omeyas, la iluminación de pasos de peatones próximos al Parque de la Uva y diversas actuaciones en parques de la ciudad.

Noticias relacionadas

Estas iniciativas se suman a las inversiones anunciadas semanas atrás y que también serán financiadas con el remanente positivo de 2025. En este caso, el Ayuntamiento destinará 450.000 euros a la redacción del proyecto y ejecución de las obras de consolidación del Santuario de Santa María Magdalena, actuaciones de sonorización y climatización en la Ermita de Sant Felip y la fase II de la recuperación de la muralla norte del castillo de La Mola.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Aspe por la muerte de un hombre de 46 años en la caída del andamio de Benidorm: 'Su pérdida deja un enorme dolor
  2. El diésel más caro de España está en una gasolinera de Alicante
  3. Aparatoso accidente en la A-31 a su paso por Sax
  4. Libertad con cargos para la madre detenida por abofetear a una profesora en Elda
  5. Estas son las primeras conclusiones del proyecto para salvar el Santuario de Novelda
  6. Una senderista tras ser atacada por un perro en Elda: 'Pensé que me mataba
  7. Aparece una misteriosa 'vecina' en un edificio de Petrer… y no era humana
  8. Un accidente colapsa la A-31 entre Novelda y Monforte del Cid: retenciones kilométricas y un carril cortado

Novelda destina 412.000 euros a nuevas inversiones municipales

Novelda destina 412.000 euros a nuevas inversiones municipales

La Aemet confirma los peores pronósticos para el sábado de comuniones

La Aemet confirma los peores pronósticos para el sábado de comuniones

Solo cuatro municipios de Alicante tienen Moros y Cristianos internacionales: así está la carrera tras el éxito de Elda

Solo cuatro municipios de Alicante tienen Moros y Cristianos internacionales: así está la carrera tras el éxito de Elda

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda obtienen el reconocimiento de Interés Turístico Internacional

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda obtienen el reconocimiento de Interés Turístico Internacional

El protocol d’actuació de Pinós contra la violència de gènere, premiada per la FEMP com una pràctica innovadora i exportable

Las tormentas dejan más de 80 litros en la provincia y causan inundaciones puntuales en Alicante

La Audiencia de Alicante inadmite la querella contra el exministro Martín Villa por la muerte de Teófilo del Valle

La Audiencia de Alicante inadmite la querella contra el exministro Martín Villa por la muerte de Teófilo del Valle

El Elda Prestigio arranca su sueño copero frente a La Rioja

El Elda Prestigio arranca su sueño copero frente a La Rioja
Tracking Pixel Contents