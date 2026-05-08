El protocol d’actuació de Pinós contra la violència de gènere, premiada per la FEMP com una pràctica innovadora i exportable

Ajuntament del Pinós.

Ajuntament del Pinós.

R. E.

L’Ajuntament del Pinós ha estat guardonat en el X Concurs de Bones Pràctiques Locals contra la Violència sobre les Dones, un reconeixement d’àmbit estatal atorgat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. En esta edició s’han presentat un total de 46 propostes de tot el territori nacional, entre elles iniciatives d’ajuntaments de gran dimensió com el de Barcelona, fet que reforça la rellevància del reconeixement obtingut pel municipi.

Este guardó situa el municipi com a referent estatal en la millora de la resposta institucional davant la violència de gènere, en reconéixer un model de treball que aposta per la coordinació real i efectiva entre tots els serveis implicats en l’atenció a les víctimes.

El projecte premiat és el “Protocol d’actuació conjunta per a la prevenció, detecció i intervenció de la violència contra les dones”, que s’articula a través de la creació d’una Mesa Local de Coordinació Institucional.

Este espai reuneix tots els agents implicats en l’atenció a les víctimes, Serveis Socials, sanitat, educació, forces de seguretat i altres recursos especialitzats, amb l’objectiu de treballar de manera coordinada i unificada. La finalitat és evitar actuacions aïllades i garantir que tots els recursos actuen al mateix ritme, compartint informació i criteris d’intervenció. Això permet millorar la prevenció, facilitar la detecció precoç i oferir una resposta més ràpida, integral i humana.

La FEMP ha destacat este protocol per la seua eficàcia, el seu caràcter innovador i la seua capacitat de ser exportat a altres municipis, convertint el Pinós en un exemple de bona pràctica institucional.

L’alcaldessa del Pinós, Sílvia Verdú, ha expressat la seua satisfacció per este reconeixement, que “reforça el nostre compromís ferm i el treball constant que desenvolupem des de l’equip de govern per millorar la protecció i l’atenció a les víctimes”.

Verdú destaca que es tracta d’un projecte col·lectiu i sostingut en el temps, i que la clau és la implicació de tots els agents, que permet una atenció “més integral, pròxima i humana per a les dones i els seus fills i filles”.

La iniciativa va sorgir de l’equip de Serveis Socials, que després de diverses formacions internes va detectar la necessitat de reforçar la coordinació entre tots els serveis implicats.

A partir d’aquesta anàlisi es va impulsar la creació de la Mesa Local com un espai estable de treball en xarxa entre els diferents àmbits professionals.

L’acte oficial de lliurament de premis se celebrarà el pròxim dimarts 19 de maig a la seu central de la FEMP a Madrid, en un reconeixement al treball conjunt de l’equip tècnic i polític que, des de 2024, ha consolidat aquest protocol com una eina efectiva de prevenció i intervenció.

