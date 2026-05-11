Así es la tercera edición del festival de cultura hip hop de Elda

El festival El Valle Originals regresa con una nueva edición en la ciudad de Elda, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura hip hop y la creación de espacios intergeneracionales.

Este proyecto, impulsado por el colectivo HdeCultura y respaldado por la concejalía de Cultura, alcanza su tercera edición con el objetivo de seguir creciendo y acercando este movimiento cultural a la ciudadanía y ha sido presentado este lunes en el Ayuntamiento.

Bajo el lema "Raíces y Ramas", el festival propone un recorrido por las bases históricas del hip hop al mismo tiempo que impulsa a nuevas generaciones de artistas. La programación se desarrollará a lo largo de varias jornadas del próximo mes, entre el 6 y el 20 de junio, combinando actividades participativas, formativas y de exhibición.

El Valle Originals se consolida como un espacio de encuentro cultural que fomenta la creatividad, el aprendizaje y la convivencia, posicionando a Elda como un referente en la escena urbana Iñaki Pérez — Concejal de Cultura de Elda

El concejal de Cultura, Iñaki Pérez Rico, ha destacado la importancia de esta iniciativa: “El Valle Originals es un ejemplo de cómo la cultura urbana puede generar comunidad, ofrecer oportunidades a los jóvenes y enriquecer la vida cultural de nuestra ciudad. Apostar por este tipo de proyectos es apostar por talento, diversidad y futuro. Estamos muy contentos de haber sido testigos del nacimiento de este festival y del colectivo. El Valle Originals ya es una realidad y un referente dentro de nuestro calendario”.

Pérez ha apuntado que “con esta programación, El Valle Originals se consolida como un espacio de encuentro cultural que fomenta la creatividad, el aprendizaje y la convivencia, posicionando a Elda como un referente en la escena urbana".

Programación de actividades

El certamen arrancará el sábado 6 de junio con la presentación oficial del festival (III edición “Raíces y Ramas”), desde las 18:00 horas en el Pub Tresseme. El acto inaugural contará con un formato dinámico que incluirá un "Batalla de Canciones" para dar visibilidad a nuevos talentos locales. La jornada finalizará con música en directo a cargo del "MC Ederse MADMASS" y un avance de la programación del festival.

El viernes 12 de junio tendrá lugar la charla "Hip Hop Pioneros" desde las 18:00 horas en la Terraza Salones Princesa. Será un encuentro centrado en los orígenes del hip hop, con la participación de artistas y referentes como "INDI", "LOKI13", "DINOBBD", entre otros. Incluye mesa redonda con el público para compartir experiencias y reflexiones sobre la evolución del movimiento.

El sábado 13 de junio llegará la "Jam Hip Hop El Valle Originals" desde las 11:30 horas en la Plaza Castelar. Se trata del evento central del festival que reunirá a distintas generaciones en torno a disciplinas como graffiti, "breaking", "DJing", rap y "beatbox". Contará con actuaciones, talleres para jóvenes ("breaking" y graffiti) y la intervención artística en un mural de gran formato.

El viernes 19 de junio habrá proyección de películas y documentales clásicos desde las 17:00 horas en la Casa Grande Jardín de la Música. Será una jornada dedicada a la memoria audiovisual del hip hop, con la proyección de clásicos como "Beat Street" y "Style Wars", acompañada de coloquios, intercambio de material y debate entre asistentes.

Y el sábado 20 de junio habrá una concentración de graffiti desde las 8:00 horas en el canal del río Vinalopó. Constituirá el cierre del festival con una jornada artística al aire libre en la que participantes podrán disfrutar de pintura, música y convivencia, consolidando uno de los eventos más representativos del programa.