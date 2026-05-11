Los Puntos Violeta de las fiestas de Petrer distribuirán pulseras de detección de drogas en la bebida

Pulseras de detección de drogas en la bebida para los Moros y Cristianos de Petrer. Las concejalías de Igualdad y Servicios Sociales y de Diversidad pondrán en marcha durante las próximas fiestas un dispositivo especial de Punto Violeta y Punto Arcoíris con el objetivo de prevenir, sensibilizar y actuar frente a posibles agresiones sexistas y LGTBIfóbicas durante las celebraciones, como se viene haciendo en los últimos años.

La concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Ana Tortosa, y el concejal de Diversidad, Alejandro Ruiz, han presentado esta mañana este recurso, que volverá a convertir las fiestas en “un espacio más seguro, respetuoso y libre de cualquier tipo de violencia o discriminación”.

El dispositivo contará con un punto fijo ubicado en el Paseo de La Explanada y también con un servicio itinerante que recorrerá diferentes zonas durante los días de mayor afluencia festera.

Queremos que sean unas fiestas seguras para todas y para todos Ana Tortosa — Concejal de Igualdad y Servicios Sociales

El punto fijo estará instalado el jueves 14 de mayo, de 19:00 a 03:00 horas; el viernes 15 y sábado 16 en horario nocturno, de 23:00 a 03:00 y de 23:00 a 02:00 horas, respectivamente. Además, habrá atención itinerante las tardes del viernes y sábado, de 16:00 a 19:00 horas, y la noche del domingo 17 de mayo, de 23:00 a 02:00 horas.

Distribución de dispositivos contra la sumisión química

Este año, en los Puntos Violeta y Arcoíris, se repartirán pulseras de detección drogas en la bebida. Ruiz ha informado que “se distribuirán tanto en la concejalía de Infancia y Juventud estos 3 días previos a fiestas como en los puntos Violeta y Arcoiris durante los días de celebración”.

Las pulseras están dotadas de un sistema de sensores “GHB” y “Aminas” para que, con unas gotas de la bebida, poder identificar la presencia de drogas con el cambio de color, invitando a llamar a los teléfonos de emergencia en caso de resultar positivo.

Ana Tortosa ha señalado que “queremos que sean unas fiestas seguras para todas y para todos”, porque “las fiestas tienen que ser un espacio de convivencia y disfrute para todas las personas, y desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para prevenir cualquier situación de violencia machista o discriminación”. La edil ha subrayado que “no solo se trata de actuar ante posibles agresiones, sino también de ofrecer sensibilización, información y acompañamiento”.

Las pulseras se distribuirán tanto en la concejalía de Infancia y Juventud estos 3 días previos a fiestas como en los puntos Violeta y Arcoiris durante los días de celebración Alejandro Ruiz — Concejal de Diversidad de Petrer

Por su parte, Alejandro Ruiz ha destacado la importancia de incorporar la perspectiva de diversidad en este tipo de dispositivos. “Queremos que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, sepa que durante las fiestas cuenta con un espacio seguro al que acudir si lo necesita”, ha afirmado.

El Punto Violeta y LGTBIQA+ ofrecerá servicios de información, sensibilización, asesoramiento y acompañamiento ante situaciones de acoso, abuso o agresión sexual, así como ante conductas LGTBIfóbicas. Además, facilitará atención e intervención inmediata y derivación a recursos especializados en caso necesario, en coordinación en todo momento con los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El servicio estará atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales con formación específica en perspectiva de género y diversidad LGTBI, integrado por personal especializado en psicología, educación social, integración social y promoción de igualdad perteneciente a la empresa A peu del carrer.

Las personas profesionales del servicio estarán identificadas mediante chalecos o camisetas violetas, y el punto fijo contará con una carpa identificativa fácilmente reconocible.

Desde el Ayuntamiento de Petrer se ha insistido en el mensaje de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión o discriminación, apelando a unas fiestas basadas en el respeto, la convivencia y la libertad.