El reconocimiento que recibe Villena para acelerar la gestión de fondos europeos

El Ministerio de Hacienda ha acreditado al Ayuntamiento de Villena como Organismo Intermedio Ligero (OIL) por su capacidad en gestión de fondos europeos. Una catalogación que refuerza la estrategia de transformación urbana del municipio.

"Esta designación técnica representa la validación definitiva de la solvencia y transparencia de nuestros procedimientos de gestión interna", otorgando al municipio la competencia necesaria para liderar directamente la ejecución del Plan de Actuación Integrado (PAI) "Resiliencia Urbana Mediterránea", según ha informado el Consistorio.

Con esta confirmación oficial, la Secretaría General de Fondos Europeos ratifica que Villena cuenta con una estructura de control rigurosa y capaz, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad y ética exigidos por la Unión Europea.

Cartel del plan que se financia con fondos europeos en Villena / INFORMACIÓN

La entrada en vigor de esta designación coincide con la plena operatividad de la plataforma informática ALDEA, la herramienta oficial de gestión para el Plan EDIL. Gracias a este doble avance, el equipo municipal puede iniciar de forma inmediata el proceso de selección de las operaciones estratégicas, un paso previo e indispensable para que las inversiones comiencen a materializarse en Villena. Esta nueva fase de gestión operativa se articulará a través de seis operaciones clave según el PAI aprobado en febrero de 2025.

Proyectos EDIL

Dentro de este nuevo esquema, la regeneración del centro histórico cobra un protagonismo especial. Por un lado, se activará la operación dedicada a la regeneración de espacios públicos en el Casco Histórico, que incluye proyectos recientes en materia de reurbanizaciones de calles y mejoras sustanciales en la eficiencia energética del entorno.

De forma complementaria, la operación de regeneración de edificios públicos ayudará al impulso de rehabilitaciones emblemáticas como la del Palacio Consistorial y la mejora de diversos espacios municipales como solares del casco antiguo, "protegiendo el patrimonio a la vez que se modernizan los servicios públicos".

La transformación de la ciudad también mirará hacia la innovación y el dinamismo económico mediante la operación En-Clave la Pirámide, que incluye tanto la urbanización del parque circundante como la dotación del nuevo centro de innovación y emprendimiento La Pirámide. A este impulso se suma la operación Organic Market, centrada específicamente en la rehabilitación y dinamización del Mercado Municipal como motor de sostenibilidad y comercio de proximidad.

El Ayuntamiento de Villena, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Finalmente, el Plan apuesta por la vanguardia tecnológica con dos operaciones enfocadas a la digitalización: una dedicada a reforzar la ciberseguridad y la protección de datos de la red municipal, y otra orientada a la proximidad de servicios a la ciudadanía mediante la instalación de quioscos digitales y pantallas táctiles que facilitarán la interacción diaria entre los vecinos y su ayuntamiento.

Jornada técnica en Madrid

Para asegurar el éxito de este complejo engranaje de gestión, representantes municipales participarán el próximo 3 de junio en una jornada técnica-formativa en Madrid, organizada por la Red de Iniciativas Urbanas (RIU). Este encuentro será clave para compartir metodologías orientadas a acelerar la selección de operaciones y optimizar el uso de estas ayudas, que cuentan con una tasa de cofinanciación del 60 % por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Con la designación OIL y la herramienta ALDEA en marcha, Villena deja atrás la fase de planificación para entrar de lleno en una etapa de ejecución que situará a nuestro municipio como un referente de desarrollo urbano sostenible, inteligente y resiliente.