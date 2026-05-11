El siguiente paso de Aspe para la restauración de los acueductos históricos de Los Algezares

El Ayuntamiento de Aspe proyecta una nueva actuación para la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico e hidráulico del paraje natural de Los Algezares. Y lo va a hacer con la restauración de los acueductos de Carboneras, pertenecientes a la histórica conducción de agua impulsada por el Obispo Tormo en el siglo XVIII.

Este proyecto se enmarca dentro del "Plan Director de Conservación de la Red de Acueductos y Conducciones Hidráulicas del Obispo Tormo", redactado por la Universidad de Alicante, un documento técnico que establece las prioridades de conservación de este importante conjunto patrimonial, construido con el objetivo de llevar agua potable desde Aspe hasta Elche.

Aspecto que representaba el Acueducto de los Cinco Ojos antes de su restauración de 2020 / INFORMACIÓN

Tras la restauración realizada en 2020 en el acueducto de los Cinco Ojos, el Ayuntamiento de Aspe da ahora un nuevo paso con la actuación prevista en los acueductos de Carboneras, concretamente en los denominados de uno y dos ojos, que según el citado plan director son los elementos que presentan una mayor urgencia de intervención.

El Consistorio aspense ya ha comprometido una partida económica dentro de los presupuestos municipales de alrededor de 40.000 euros para hacer posible esta actuación y, paralelamente, se encuentra gestionando una subvención a través del Plan Restaura de la Generalitat Valenciana.

Esta ayuda permitiría iniciar durante este año el proceso de licitación de las obras y, si los trámites administrativos avanzan según lo previsto, comenzar los trabajos de restauración entre finales de 2026 y principios de 2027 que conllevarán un gasto total de más de 100.000 euros.

Una visita del Ayuntamiento durante las obras de reforma del Acueducto de los Cinco Ojos / INFORMACIÓN

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Aspe reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio histórico, cultural y medioambiental del municipio, así como con la recuperación de infraestructuras hidráulicas de gran valor histórico que forman parte de la identidad del paraje natural de Los Algezares y de la memoria colectiva de Aspe.

Origen

A finales del siglo XVIII, Elche experimentó un importante incremento poblacional con el consiguiente aumento de demanda de agua potable que no podía atenderse solo con sus propios recursos. Surgió entonces la necesidad de abastecerse de agua de algún lugar cercano, procediéndose a la compra del agua dulce de la Fuente de Barrenas, situada en el margen izquierdo del río Tarafa, en el término municipal de Aspe.

Para la canalización del agua desde esta fuente hasta Elche se construyó una importante obra de ingeniería hidráulica de unos 15 kilómetros que atravesó el paraje de Los Barrancos, siendo esta obra impulsada y parcialmente financiada por el Obispo de la Diócesis de Orihuela, José Tormo, y dirigida por el arquitecto, natural de Aspe, José Gonzálvez de Coniedo, entre 1785 y 1789.

Restauración del Acueducto de los Cinco Ojos de Aspe / INFORMACIÓN

De las numerosas canalizaciones que integran dicha infraestructura, destaca el puente de los Cinco Ojos, por ser el más monumental, puesto que mide algo más de 17 metros de altura y de 46 metros de longitud y por su gran valor arquitectónico.

Este puente está integrado en el espacio protegido del Paraje Natural Municipal de Los Algezares, que es atravesado por una amplia red de senderos homologados de pequeño recorrido, así como diferentes caminos y sendas que permiten disfrutar de este paraje. En concreto el puente de los Cinco Ojos está integrado en el PR-CV 169 Sendero de Upanel.

Entre 2019 y 2020 el Ayuntamiento de Aspe llevó a cabo la rehabilitación del Acueducto de los Cinco Ojos gracias a la cofinanciación al 50% por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la Comunitat Valenciana (2014-2020). La citada rehabilitación, que costó unos 150.000 euros, respeta la naturaleza de los materiales primitivos y pretende no alterar especialmente la obra primigenia al tiempo que se refuerza estructura e imagen.