El plan perfecto de mayo en Orito: llega la Romería y Feria de San Pascual

Cada mes de mayo, Orito cambia el ritmo. Sus calles, habitualmente tranquilas, se preparan para recibir a vecinos, peregrinos y visitantes que llegan atraídos por una de las celebraciones más queridas de Monforte del Cid: la Romería y Feria de San Pascual. Del 15 al 17 de mayo, la pedanía volverá a llenarse de devoción, música, pólvora, tradición y ambiente festivo en una cita declarada de interés turístico.

La feria abrirá sus puertas el viernes 15 por la tarde en el entorno del Parque de la Feria de Orito y la avenida de San Pascual. Será el primer gran momento de un fin de semana que arrancará con una visita guiada cultural por la pedanía, pensada para descubrir la historia de la romería, la huella de San Pascual y los rincones más emblemáticos de Orito. Después, el pasacalles de Puma’s Band animará el recinto ferial antes de que la orquesta Valparaíso ponga música a la noche en la plaza de Nuestra Señora de Orito.

El sábado, víspera de San Pascual, la celebración irá ganando intensidad desde primera hora. La mañana comenzará con la Santa Misa y una nueva visita guiada cultural, mientras que por la tarde habrá una propuesta para los más pequeños con el taller infantil «Pintando a San Pascual». A las 19:00 horas se celebrará la Santa Misa.

Uno de los momentos más emotivos llegará a las 21:00 horas, con el traslado de la imagen de San Pascual desde la ermita de La Aparición hasta la iglesia de Nuestra Señora de Orito, acompañada por la Sociedad Musical La Lira. El sonido de las campanas, los cohetes y la serenata de la Rondalla La Inmaculada marcarán el preludio de la noche más esperada.

A las 22:30 horas partirá desde la ermita de San Pascual, en Monforte del Cid, la tradicional romería nocturna hacia la cueva. A su llegada a la plaza de Nuestra Señora de Orito, sobre las 23:30 horas, recibirán chocolate caliente y un recuerdo conmemorativo. A medianoche, los fuegos artificiales iluminarán la plaza antes de continuar el camino hasta la cueva.

El domingo 17, día grande de San Pascual, la devoción volverá a tomar la plaza. Tras la primera misa de la mañana, a las 11:00 horas se celebrará la Solemne Misa presidida por Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de la diócesis, y cantada por la Coral Monfortina. Después, el grupo Alboroque ofrecerá una muestra de bailes tradicionales y, a las 13:00 horas, la Sesión Paloma dará paso al ambiente festivo del mediodía.

Por la tarde, la Muixeranga Valls del Vinalopó recorrerá el recinto ferial y la jornada culminará con la misa de las 19:00 horas en la iglesia de Nuestra Señora de Orito. Al finalizar, la imagen de San Pascual regresará a la ermita de La Aparición, portada por la Comisión de Fiestas de Orito y acompañada por la Colla La Taranina y la Muixeranga.

Tradición, cultura y patrimonio

Durante todo el fin de semana, el Centro de Interpretación de la Plaza del Convento abrirá sus puertas para completar una experiencia que une fe, patrimonio y memoria colectiva. Además, el acceso a la cueva permanecerá cerrado al tráfico desde el miércoles 13 a las 20:00 horas hasta el domingo 17 a las 22:00 horas, permitiéndose solo el acceso a pie.

Orito vuelve así a convertirse en camino, encuentro y celebración. Una pedanía pequeña en tamaño, pero inmensa cuando llega San Pascual.

Juan José Hernández, alcalde de Monforte: «Hay familias que llevan generaciones viniendo a Orito por San Pascual»

Juan José Hernández, alcalde de Monforte. / INFORMACIÓN

La Romería y Feria de San Pascual es una de las celebraciones más esperadas en Monforte del Cid. ¿Cómo afronta el Ayuntamiento esta edición de 2026?

Pues, como siempre, con mucha responsabilidad pero también con muchísima ilusión. Al final estamos hablando de una de las romerías más importantes de la provincia de Alicante, declarada de Interés Turístico Provincial. Nuestra prioridad siempre es garantizar la seguridad, que todos los accesos y caminos estén en buenas condiciones y ofrecer una programación variada para que vecinos, peregrinos y visitantes puedan disfrutar durante todo el fin de semana.

¿Qué supone para Orito acoger durante estos días a miles de peregrinos, vecinos y visitantes?

La verdad es que es una gran oportunidad para descubrir Monforte del Cid y la pedanía de Orito, que cuentan con muchísimos años de tradición. Hay familias que llevan viniendo generaciones enteras, desde la Vega Baja, Elche o incluso Villarreal, ya que San Pascual nació allí.

Pero además de la devoción, también es una oportunidad para conocer todo lo que ofrece nuestro municipio. Por ejemplo, en el Centro de Interpretación se puede encontrar información sobre nuestro Museo IBERO, sobre la historia de Monforte y también recomendaciones sobre dónde comer o qué visitar.

También es una ocasión perfecta para degustar nuestro tradicional anís en la sesión paloma o disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes de la zona, con platos tan típicos como el arroz con conejo y caracoles.

¿Cuáles son las principales novedades del programa de actos de este año?

Aunque en los últimos años hemos ido incorporando novedades importantes, este año destacaría especialmente las dos visitas guiadas culturales gratuitas por la pedanía de Orito, realizadas por guías especializados, donde se explica con detalle la historia de San Pascual y su relación con este lugar.

Además, desde hace ya tres años contamos también con muixerangas y danzas tradicionales de Monforte, que ayudan a dinamizar la feria y a poner en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones.

La programación combina tradición, devoción y actividades para todos los públicos.

¿Qué actos destacaría especialmente?

La Feria y Romería tiene una parte más lúdica, con feria, actuaciones y actividades para todos los públicos. Este año, por ejemplo, contaremos con la verbena Valparaíso el viernes por la noche, además de toda la actividad comercial y tradicional de la feria.

Pero siempre intentamos mantener y respetar la parte más devocional de esta celebración. Por eso cuidamos especialmente espacios como la plaza, para que todas las personas que vienen puedan tener también su momento de tranquilidad, oración y encuentro con San Pascual.

¿Qué recomendaciones daría a quienes se acerquen a Orito durante el fin de semana?

Mi recomendación es clara: venir y pasar el día completo en Orito. Que visiten el convento, que, si pueden, se apunten a las visitas guiadas y, por supuesto, que suban hasta la Cueva de San Pascual, porque, además del valor religioso, las vistas son espectaculares, rodeadas de campos de viñedo y naturaleza.

También merece la pena ver la cantidad de personas que se acercan cada año a pedirle algo a San Pascual o simplemente a acompañarlo en estos días tan especiales. Y después, disfrutar de la feria, pasear por los puestos tradicionales, llevarse algún recuerdo típico, como el clásico garrote, probar la gastronomía local y terminar el día con un buen arroz con conejo y caracoles.

Creo que es una experiencia muy completa para disfrutar de nuestras tradiciones y de nuestro pueblo. Y, por último, que se acerquen a Monforte del Cid a pasear por sus calles, que conozcan el pueblo, porque tiene muchas cosas que ofrecer.

El pañuelo de la romería, gratis con INFORMACIÓN

La promoción estará disponible este domingo. / INFORMACIÓN

Con motivo de la celebración de la Romería y Feria de San Pascual 2026, el periódico INFORMACIÓN pone en marcha una promoción especial dedicada a una de las fiestas más emblemáticas y queridas de Monforte del Cid. Esta iniciativa nace con el objetivo de acompañar a vecinos, romeros y visitantes en una jornada muy señalada en el calendario festivo local, reforzando el vínculo del diario con las tradiciones de la provincia y con las celebraciones que forman parte de la identidad de sus municipios.

Este domingo 17 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Pascual, los lectores podrán conseguir de forma totalmente gratuita el pañuelo de las fiestas con la compra de un ejemplar del diario. La promoción estará disponible en las localidades de Monforte del Cid y Agost hasta agotar existencias, ya que cuenta con unidades limitadas.

Además, quienes deseen asegurarse su ejemplar podrán reservarlo o adquirirlo previamente en distintos puntos de venta autorizados. En Monforte del Cid, la promoción estará disponible en Arte Papel, ubicado en Plaza del Progreso, 16. En Agost, podrá encontrarse en Estanco La Plaça, situado en Plaça d’Espanya, 17, y en Estanco Nº3, en la Avinguda del Consell del País Valencià, 35.

Con esta acción, INFORMACIÓN se suma un año más a la celebración de San Pascual. La promoción refuerza el compromiso del diario con las tradiciones locales y con aquellas citas que mantienen viva la cultura popular de la provincia de Alicante.