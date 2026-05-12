Una de las rutas de senderismo más completas de Alicante: tiene ermita, estanque artificial y hasta un pozo de nieve

Mayo es uno de los mejores meses para hacer senderismo en la provincia de Alicante.Las temperaturas todavía no alcanzan el rigor del verano, los días son más largos y la montaña conserva parte del atractivo primaveral que invita a planificar una escapada al aire libre.

Además, el próximo fin de semana se presenta favorable para caminar por el interior alicantino. En la zona de Castalla, la previsión apunta a un sábado soleado, con máximas cercanas a los 20 grados, y a un domingo agradable, con nubes y claros y sin lluvia prevista.

Del Xorret de Catí a la Silla del Cid

En ese contexto, una de las rutas más completas para senderistas con experiencia es la que une Xorret de Catí con la Silla del Cid, siguiendo el trazado del PR-CV 29. No es un paseo sencillo: se trata de un itinerario lineal, de dificultad media-alta, que supera los 22 kilómetros entre ida y vuelta y acumula un desnivel exigente.

La excursión parte desde la zona posterior del hotel de Xorret de Catí, a unos 900 metros de altitud. Desde allí, el camino desciende hacia un estanque artificial y una fuente, antes de continuar por pista de tierra hasta la Casa de la Administración y el antiguo pozo de nieve. Poco después se alcanza la ermita de Catí, uno de los primeros puntos reconocibles de la ruta.

Juani Ruz

El recorrido avanza después hacia las Lomas de Ponce, con vistas abiertas hacia la sierra del Fraile, els Castellarets y la silueta de la Silla del Cid,el gran objetivo de la jornada. Tras pasar una caseta de vigilancia, el sendero abandona el camino principal y baja hacia el collado de Amorós.

Desde ese punto se continúa hacia el Parque de Montaña Daniel Esteve de Rabosa. La ruta atraviesa después la rambla de Rabosa y se adentra en una senda más cerrada, con vegetación abundante, hasta conectar con el entorno del Rincón Bello y el antiguo camino de Petrer a Agost.

Llegar a la cima

La parte más dura llega al aproximarse a la sierra del Cid. Una pista forestal asciende por la cara norte hasta enlazar con la senda de El Contador, uno de los tramos más espectaculares del itinerario. El camino gana altura entre paredones rocosos y cornisas naturales antes de alcanzar el collado de El Contador, situado en torno a los 950 metros.

Descripción de la ruta / INFORMACIÓN

La parte más dura de la ruta

Desde allí queda el esfuerzo final. La subida a la Silla del Cid, a 1.152 metros de altitud, se realiza por un repecho pedregoso y exigente. La recompensa está en la cima: una panorámica amplia sobre el valle del Vinalopó, con Elda y Petrer en primer plano, además de vistas hacia buena parte del interior de Alicante.

Itinerario de la ruta / INFORMACIÓN

La cumbre es también el punto más alto de la sierra del Cid y se encuentra junto a un acantilado en su cara norte. En esa zona existe una vía ferrata, aunque solo debe afrontarse con material adecuado y experiencia específica. Para la ruta senderista ordinaria, basta con seguir el trazado marcado y evitar salirse del camino.

El regreso se hace por el mismo itinerario, lo que convierte la excursión en una jornada larga. La distancia total ronda los 22,8 kilómetros y el tiempo estimado puede superar las seis horas, sin contar paradas. Por eso conviene empezar temprano, llevar agua suficiente, protección solar, comida, calzado de montaña y comprobar la previsión antes de salir.

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Xorret de Catí es una de las zonas clásicas de montaña de Alicante, pero esta ruta no está pensada para principiantes. Su longitud, el desnivel y el terreno pedregoso obligan a tener cierta preparación. Para quienes busquen una salida más tranquila, el entorno ofrece opciones más cortas alrededor del área recreativa y la ermita.