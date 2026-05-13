El incombustible Alfaro se encamina a otras elecciones en Elda entre la continuidad y la percepción de desgaste

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro (PSOE), encara su horizonte político tras más de una década al frente del Ayuntamiento. Con 11 años en la Alcaldía y tres mandatos consecutivos, el dirigente socialista vuelve a ser candidato a la reelección de cara a las elecciones municipales de 2027 en un contexto marcado por el paso del tiempo en el cargo y por la percepción de cierto desgaste entre algunos sectores, en una ciudad inmersa en plena transformación urbana.

Cabe recordar que en los comicios de mayo de 2023 el PSOE liderado por Alfaro no logró revalidar la mayoría absoluta obtenida en los dos mandatos anteriores. La formación socialista se quedó en 12 concejales (uno menos que en 2019), lo que le llevó a apoyarse en Elda para Todas, con dos ediles, para conformar un gobierno de izquierdas. En la oposición, el PP obtuvo nueve concejales y Vox, dos.

Más allá de los datos electorales, distintas voces consultadas por este diario en la ciudad coinciden en señalar una percepción dual sobre la figura del alcalde. Por un lado, se apunta a ese posible desgaste tras más de una década de gobierno y a la idea de que se abre una nueva etapa política. Por otro, se reconoce que mantiene una base de apoyo significativa y que conserva opciones de revalidar el cargo, en parte por la falta de una alternativa clara y por su perfil personal.

En este sentido, varios testimonios apuntan a que la valoración de Alfaro trasciende en muchos casos las siglas políticas del PSOE. Su cercanía, carisma y capacidad de conexión con la ciudadanía son aspectos que siguen siendo destacados, aunque también generan posiciones polarizadas entre quienes respaldan su gestión y quienes se muestran más críticos.

Desde el pasado año, Alfaro compagina la Alcaldía con la Secretaría General del PSOE en la provincia de Alicante, una responsabilidad orgánica que venía a darle más peso en el partido. Este nombramiento generó en algunos sectores de la ciudad dudas iniciales sobre su capacidad para mantener el mismo nivel de dedicación al ámbito municipal. Sin embargo, las voces consultadas coinciden en que, hasta el momento, esa doble responsabilidad no se ha traducido en una menor presencia del alcalde en la gestión diaria de Elda.

Transformación urbana

Uno de los factores que marcarán la evolución de esa percepción es el impacto de los proyectos en marcha. La ciudad se encuentra actualmente en un proceso de obras y reformas que, si bien generan molestias en el día a día, están llamadas a transformar el espacio urbano en los próximos meses.

Entre ellas destaca la remodelación de la Plaza de Toros, cuyo proyecto contempla una inversión de 2,26 millones de euros. Las obras, iniciadas el pasado verano, tienen como objetivo convertir el coso en un espacio multiusos capaz de albergar conciertos, eventos y actividades festivas, además de funcionar como zona de paso abierta a la ciudadanía. Su finalización está prevista entre finales de este año y principios del próximo.

Recración de cómo está previsto que quede la Plaza de Toros de Elda tras las obras. / INFORMACIÓN

A esta actuación se suman otras intervenciones de calado, como la reurbanización que se está llevando a cabo en el casco antiguo. Así, el efecto electoral de estas iniciativas dependerá en gran medida de su culminación y de la percepción ciudadana una vez estén finalizadas.

Entusiasmo pese al tiempo

"Para mí, no existe mayor orgullo político que servir a Elda; ser el alcalde de mi ciudad colma todas mis aspiraciones y mi único sueño es seguir trabajando por mejorar mi municipio cuatro años más", ha señalado Alfaro, quien asegura afrontar esta nueva etapa con "entusiasmo renovado" ante la fase clave de los proyectos impulsados en los últimos años.

El primer edil reconoce que algunas de las actuaciones más ambiciosas, como la propia Plaza de Toros o la Casa de la Cultura, requieren más tiempo debido a su complejidad técnica, pero insiste en que su objetivo es culminar la transformación iniciada. "Mi horizonte político empieza y termina en Elda", afirma.

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Con más de un año por delante hasta la cita electoral, el escenario en la ciudad permanece abierto. La combinación entre el paso del tiempo en el cargo, la percepción de cierto desgaste entre algunos sectores, la fortaleza de su perfil personal y la evolución de los proyectos en marcha vendrían a marcar las opciones de Alfaro en un nuevo intento por revalidar la Alcaldía.