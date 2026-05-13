Cinco días para sentir Petrer al ritmo de sus Moros y Cristianos: Vuelve la Fiesta más emblemática del municipio del 14 al 18 de mayo

Petrer despierta con ese pulso distinto que solo tienen los pueblos cuando empieza su fiesta grande. Desde primera hora de este jueves, las calles empiezan a cambiar de ritmo y el municipio vuelve a prepararse para vivir uno de los momentos más esperados del año: las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Sant Bonifaci, Màrtir, que arrancan hoy y se prolongarán hasta el próximo lunes 18 de mayo.

Durante cinco días, la música volverá a sonar en cada rincón, la pólvora marcará el compás de los actos y las comparsas llenarán de color un municipio que vive estas jornadas como una auténtica seña de identidad. Declaradas de Interés Cultural, estas celebraciones se encuentran entre las más antiguas de la provincia de Alicante y representan una extensa tradición que se mantiene viva generación tras generación.

Música, boatos y tradición convierten de nuevo a Petrer en uno de los grandes referentes festeros de la provincia. / Mario Lorenzo

Porque en Petrer la fiesta no se contempla desde fuera. Se vive. Se prepara durante meses en los cuartelillos, en los ensayos, en los talleres de costura y en cada detalle que termina convirtiéndose en espectáculo cuando llega mayo. Y hoy, después de todo un año de espera, la cuenta atrás ya ha terminado.

El sonido de las bandas abre la fiesta

El inicio oficial llegará el jueves 14 por la tarde, a las 20:00 horas, con la esperada Entrada-Saludo de las Bandas de Música, uno de esos actos que anuncian que Petrer entra definitivamente en sus días grandes. La música tomará las calles y comenzará a dibujar el ambiente festero que acompañará al municipio durante todo el fin de semana.

Después, ya a medianoche, llegará la tradicional Retreta y Saludo-Ofrenda al patrón, una cita donde la fiesta se mezcla con la emoción y la devoción a Sant Bonifaci, Màrtir. Será la primera gran noche festera, la de los reencuentros, y la de una ciudad que vuelve a reconocerse en sus tradiciones.

Y es precisamente esa mezcla entre ambiente popular, sentimiento religioso y espectacularidad lo que convierte las fiestas de Petrer en una de las celebraciones más reconocibles de toda la provincia de Alicante.

Viernes intenso

La actividad continuará el viernes, desde primera hora. A las 10:00 horas tendrá lugar el Alardo con ostentación de las rodelas, uno de los actos donde la pólvora cobra protagonismo y recuerda el carácter histórico de la fiesta.

Petrer honra a Sant Bonifaci, Màrtir, con una programación marcada por la devoción y la participación popular. / Mario Lorenzo

Más tarde, a las 12:30 horas, llegará uno de los momentos más emotivos de todo el programa: la Bajada del Santo en procesión. Petrer volverá a acompañar a su patrón en un acto marcado por el recogimiento y la participación popular.

Sin apenas pausa, la tarde dará paso a algunos de los actos más intensos del calendario festero. A las 18:30 horas se celebrará la tradicional Guerrilla, seguida de la Estafeta del Embajador Moro, antesala de la esperada Embajada Mora, prevista para las 20:15 horas.

Las embajadas siguen siendo uno de los grandes símbolos de los Moros y Cristianos de Petrer. En ellas conviven teatro, historia, tradición y pasión festera, convirtiéndose en uno de los actos más seguidos tanto por el público local como por quienes visitan la localidad durante estos días.

La jornada del viernes se cerrará de madrugada, a las 00:30 horas, con la tradicional Ambaixada en Valencià, otro de los actos que mantienen viva la esencia y la identidad cultural de la fiesta.

El esplendor de las Entradas

Pero si hay dos momentos capaces de resumir todo el trabajo de un año, esos son las Entradas. Petrer vivirá el sábado y el domingo sus dos grandes desfiles, auténticos escaparates del esfuerzo de las comparsas y del nivel festero del municipio.

La primera llegará el sábado 16 con la Entrada Cristiana, que arrancará a las 11:00 horas. Abrirá el desfile el Tercio de Flandes, seguido de Estudiantes, Labradores, Vizcaínos, Marinos, Moros Viejos, Berberiscos, Moros Fronterizos, Moros Nuevos y Moros Beduinos.

Será una mañana de impresionantes boatos, trajes elaborados hasta el último detalle y marchas cristianas acompañando el paso de las comparsas por las calles de Petrer. Una combinación de música, luz y color que convierte cada minuto en un espectáculo para los sentidos.

Si hay dos momentos capaces de resumir todo el trabajo de un año en Petrer, esos son las Entradas Cristiana y Mora. / Jesús Cruces

Por la noche, a las 20:30 horas, tendrá lugar la Solemne Procesión, con todas las comparsas participando en el mismo orden de la Entrada Cristiana. La fiesta cambiará entonces de tono para dar paso a uno de los actos más solemnes y emotivos en honor a Sant Bonifaci, Màrtir.

El domingo 17 amanecerá todavía con el eco de las marchas del día anterior, pero la fiesta continuará desde primera hora. A las 10:30 horas se celebrará el Desfile de Honor y la Santa Misa en honor a Sant Bonifaci, Màrtir, uno de los momentos más vinculados a la devoción del pueblo hacia su patrón.

Y ya por la tarde llegará otro de los grandes momentos de las fiestas: la Entrada Mora, prevista para las 17:30 horas. El desfile arrancará con Moros Viejos, seguidos de Berberiscos, Moros Fronterizos, Moros Nuevos, Moros Beduinos, Tercio de Flandes, Estudiantes, Labradores, Vizcaínos y Marinos.

La estética mora volverá a llenar Petrer de exotismo, fantasía y espectacularidad. Sonidos orientales, coreografías, ballets y escuadras especiales convertirán las calles en un gran escenario festero que cada año atrae a miles de personas.

El lunes, despedida hasta 2027

Como manda la tradición, el lunes 18 llegará el cierre de las fiestas, aunque todavía quedarán momentos intensos por vivir. La mañana arrancará a las 10:30 horas con la Tradicional Guerrilla. Después, a las 11:30 horas, tendrá lugar la Estafeta del Embajador Cristiano y, media hora más tarde, a las 12:00 horas, la Embajada Cristiana.

La pólvora y las bandas de música anuncian el comienzo de las fiestas grandes de Petrer. / Jesús Cruces

Por la tarde, a las 16:30 horas, la Subida al Santo y Misa en Acción de Gracias pondrán el broche religioso a las celebraciones. Después llegarán la proclamación de capitanes, abanderadas y rodelas de 2027 y el disparo del alardo por parte de las comparsas antes de la despedida final de las bandas de música.

Será entonces cuando Petrer empiece a despedirse de unas fiestas que, un año más, habrán vuelto a convertir el municipio en capital festera de la comarca.

Un guiño a quienes trabajan en silencio

Precisamente este año, una de las novedades ha sido la campaña promocional impulsada por el Ayuntamiento y la Unión de Festejos bajo el lema «la festa no és soles el que es veu». La iniciativa ha querido poner el foco en todas esas personas que hacen posible la fiesta lejos de los focos.

Músicos, costureras, zapateros, organizadores, diseñadores, comparsistas y colaboradores forman parte de un engranaje que empieza a funcionar mucho antes de mayo y que sostiene el nivel de unas fiestas reconocidas en toda la provincia.

Además, las redes sociales ofrecerán durante estos días retransmisiones, vídeos y galerías para acercar la fiesta también a quienes la sigan desde fuera de Petrer.

Más de 500 efectivos y una fiesta segura

Junto al ambiente festero, Petrer contará este año con un amplio dispositivo especial de seguridad formado por más de 500 efectivos, coordinados entre distintos cuerpos y servicios de emergencia.

El operativo incluye Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y Policía Autonómica, además de medidas preventivas como controles en zonas de gran afluencia, vigilancia en la feria y espacios de venta ambulante o la instalación de barreras de hormigón en accesos restringidos.

A ello se suma la campaña «Festa Sana», centrada especialmente en la juventud y en la prevención del consumo de alcohol y drogas en menores. Durante las fiestas habrá material informativo en cuartelillos y un punto de sensibilización en la plaça de Dalt los días 15 y 16 de mayo.

Con todo preparado, Petrer abre hoy sus puertas a cinco días de fiesta, tradición y emoción. La música ya empieza a sonar y la ciudad vuelve a latir al ritmo de sus queridos Moros y Cristianos.