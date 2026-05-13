El Hospital de Elda se suma al mayor estudio de salud en España con el seguimiento de 4.000 vecinos durante 20 años

Prevenir enfermedades frecuentes como la hipertensión o el colesterol es uno de los principales objetivos del mayor estudio de salud de España y en el que va a participar el Hospital de Elda.

El proyecto permitirá realizar un seguimiento de la salud de 4.000 personas de Elda durante los próximos 20 años, con el fin de mejorar la prevención y el tratamiento de estas patologías a partir del análisis de distintos factores.

Para ello, se recopilará información clínica, hábitos de vida, factores ambientales y biomarcadores de los participantes. Estos datos se obtendrán mediante cuestionarios, exploraciones físicas y diversas pruebas de salud, lo que permitirá conocer cómo evoluciona su estado de salud a lo largo del tiempo.

Los contactos ya han empezado

La participación en el proyecto se canaliza a través de los centros de salud de Acacias y Marina Española, así como de los consultorios auxiliares Virgen de la Cabeza y Avenida de Sax. Además, las instalaciones del estudio en Elda están ubicadas en el Consultorio Auxiliar Virgen de la Cabeza.

Actualmente, el programa ya está contactando con personas de entre 16 y 79 años adscritas a estos centros sanitarios, con el objetivo de incorporarlas de forma voluntaria a este seguimiento de salud a largo plazo.

El proyecto Cohorte IMPaCT es el mayor estudio poblacional de salud desarrollado hasta la fecha en España. Cuenta con 51 nodos activos distribuidos por todas las comunidades autónomas y ya ha incorporado a más de 35.000 participantes.