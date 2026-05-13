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Villena se llena de gigantes este domingo: 89 cabezudos de Alicante, Valencia y Murcia toman las calles

El encuentro reunirá figuras históricas de diez municipios

Un cabezudo, en una imagen de archivo.

Un cabezudo, en una imagen de archivo.

D. Pamies

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Villena celebrará este domingo 17 de mayo el I Encuentro de Gigantes y Cabezudos, una cita inédita que reunirá un total de 89 figuras procedentes de diez municipios de toda España. El evento forma parte de los actos conmemorativos del centenario de la Comparsa Labradores y cuenta con la colaboración de la Asociación Ermita de San José y las concejalías del Ayuntamiento de Villena.

Participarán agrupaciones llegadas desde Alicante, Abarán, Alcoy, Blanca, Caravaca de la Cruz, La Espartosa, Mirasol, Monóvar, Patraix y la propia Villena. El concejal de Fiestas, José Ferri, ha animado a la ciudadanía a sumarse a una jornada que ha calificado como "única y excepcional" por la calidad y variedad de las figuras participantes.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles. / INFORMACIÓN

El presidente de la Comparsa Labradores, Francisco Ribera, ha explicado que este encuentro supone el broche final a varias semanas de actividades organizadas con motivo del centenario. Además, ha destacado que la iniciativa nace con vocación de continuidad, con el objetivo de consolidarse como una cita anual para la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Asociación Ermita de San José, Antonio Gómez, ha subrayado el valor histórico de algunas de las piezas que se podrán ver, como las procedentes de Mirasol (Huesca), con más de 100 años de antigüedad.

Desfile

El desfile comenzará a las 11 horas desde la Plaza Mayor, encabezado por Villena, que participará con 18 figuras propias, algunas de ellas recuperadas recientemente. Está previsto que, sobre las 13:30 horas, se celebre en el mismo enclave el baile conjunto de las distintas agrupaciones.

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Cartel del encuentro.

Cartel del encuentro. / INFORMACIÓN

Gómez también ha puesto en valor el impacto turístico del evento, que movilizará afirma a más de 260 personas solo en los equipos técnicos, además de numerosos visitantes. De hecho, varios municipios cercanos ya han anunciado la organización de autobuses para asistir a esta jornada festiva.

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