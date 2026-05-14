El alcalde de Novelda firma la cancelación de la deuda histórica

El alcalde de Novelda, Fran Martínez (PSOE), ha firmado el documento de cancelación definitiva del préstamo de reagrupación que ha constituido la deuda histórica del municipio, culminando así un proceso de amortización anticipada que ha durado más de 15 años y que ha condicionado la gestión municipal.

El Ayuntamiento pone fin así a una deuda que en la pasada década llegó a rozar los 40 millones de euros y que en 2019 superaba los 15 millones, cerrando así una etapa marcada por "planes de ajuste y tutela financiera". En esta línea, desde el Ayuntamiento aseguran que se ha llevado a cabo "gracias al remanente positivo de tesorería del ejercicio 2025, que asciende a aproximadamente 2,46 millones de euros, de los que una parte relevante ha sido destinada a la amortización anticipada de la deuda, en torno a 936.000 euros".

Tras la firma del documento, Martínez ha señalado que "Novelda, por fin, ha liquidado su deuda histórica y se abre un nuevo horizonte que nos permitirá realizar inversiones sin estar sujetos a la fiscalización de ningún Plan de Ajuste". Además ha subrayado que la nueva situación de independencia financiera permitirá no solo reforzar la inversión para la mejora de la ciudad, sino también "ir ajustando los impuestos" en un ajuste progresivo de la presión fiscal.

El remanente de 2025 afirman que no solo ha permitido la cancelación definitiva del préstamo de reagrupación, sino que también "planificar un conjunto de inversiones que combinan actuaciones de conservación patrimonial, mejora de infraestructuras y modernización de servicios públicos".

Actuaciones

Entre ellas destacan la rehabilitación de la ermita de Sant Felip, con una inversión cercana a los 225.000 euros, así como la Fase II de la rehabilitación de la muralla norte del Castillo de la Mola, también dotada con alrededor de 225.000 euros. A estas actuaciones se suman diferentes proyectos en materia de cultura, deportes y urbanismo, que incluyen mejoras en instalaciones deportivas, equipamientos culturales, parques y alumbrado público, dentro de un paquete global de inversiones financiado con cargo al superávit municipal.

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Martínes señala que la firma de cancelación de la deuda supone "el cierre de una etapa marcada por la contención financiera y el inicio de un nuevo ciclo en el que la estabilidad presupuestaria y la capacidad inversora permitirán seguir mejorando la ciudad y sus servicios públicos".