Elda sumará 160 plazas de parking gratuito para aliviar el aparcamiento en el centro histórico

El Ayuntamiento de Elda ha adjudicado las obras para la construcción de un nuevo aparcamiento público y gratuito en el solar de la antigua fábrica de Emérito Maestre. Los trabajos comenzarán en los próximos días y tendrán un plazo de ejecución de cinco meses, al término de los cuales la ciudad contará con un espacio con capacidad para 160 vehículos.

El proyecto, incluido en el plan de inversiones "Elda parte de ti", permitirá urbanizar una parcela de más de 6.000 metros cuadrados. El nuevo parking dispondrá de viales de circulación, zonas verdes con 68 árboles y plantas arbustivas dotadas de riego por goteo, así como alumbrado led en toda la superficie para mejorar la eficiencia energética y la visibilidad nocturna. Además, se instalará pavimento drenante para facilitar la evacuación del agua en días de lluvia.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.185.621 euros e incluye también la preinstalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, red de comunicaciones y sistema contra incendios, con el objetivo de garantizar la seguridad y adaptarse a futuras necesidades.

Descongestionar

El aparcamiento tendrá accesos por las calles Ópalo y Juan de Austria, y contribuirá a aliviar la falta de estacionamiento en el entorno del centro histórico. De hecho, generará más plazas de las que se perderán con la reurbanización del entorno de la iglesia de Santa Ana.

Durante el proceso de licitación, el solar ya fue habilitado de forma provisional como zona de aparcamiento, ofreciendo cerca de 90 plazas que han servido como alternativa mientras avanzaban las obras en el casco antiguo, actualmente en su fase final.

Con esta nueva infraestructura, el número total de plazas de aparcamiento público y gratuito creadas en los últimos años por el gobierno local ascenderá a 651, distribuidas por distintos puntos de la ciudad.

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El concejal de Inversiones y Espacio Público, José Antonio Amat, ha destacado que este proyecto “permitirá ofrecer una alternativa cómoda y segura tanto a los vecinos del casco antiguo como a quienes se desplacen al centro”, subrayando además que se trata de un compromiso electoral que ya empieza a materializarse “para construir una ciudad más accesible, eficiente y pensada para la ciudadanía”.