La Fiesta estalla en Petrer con la Entrada de Bandas

Petrer ha dejado claro en la noche de este jueves que tenía ganas de Fiestas. Cientos de vecinos y festeros entonaron con fuerza el pasodoble "Petrel" un himno que desató la euforia entre los miles de asistentes congregados en los Jardines Alcalde Vicente Maestre frente al castillo de embajadas.

El ambiente fue aún más especial al coincidir con la festividad de San Bonifacio, Mártir, patrón del municipio, en cuyo honor se celebran las tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos.

Desde las 20 horas, un total de 14 bandas de música recorrieron distintas calles de la localidad hasta confluir en La Explanada. Allí les esperaban ya numerosos festeros que, con los gorros de campaña en la mano, acompañaron con entusiasmo cada estrofa del himno: "Nuestro Petrer hermoso de campos donde sus aguas, sus aires y su sol fertilizan nuestras huertas".

En esta jornada inaugural, los grandes protagonistas fueron los músicos, con la tradicional Entrada-Saludo de Bandas. El momento culminante llegó cuando Imma Mateu, directora invitada de este año, alzó los brazos desde el castillo de embajadas para dirigir el pasodoble "Petrel". A su lado, la alcaldesa Irene Navarro y el presidente de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, Paco Castalla, compartieron la emoción de un instante que volvió a unir a todo el municipio en torno a su música y sus tradiciones.

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Viernes

Pero la celebración no había hecho más que comenzar. Tras la interpretación del himno, dio inicio la tradicional Retreta, seguida del Saludo-Ofrenda al patrón en su histórica ermita. El programa festero continúa este viernes con algunos de los actos más emblemáticos, como el alardo, la guerrilla festera, la bajada del santo y la embajada mora.