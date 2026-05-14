Cuando la pólvora une lo que la historia separó en Petrer

En el corazón de la Fiesta de Petrer existe un lazo que no entiende de bandos ni de fronteras. Este año la Fila Tuareg, de la comparsa de Moros Berberiscos, cumple los 50 años. Una efeméride que brilla con luz propia en estas fiestas de Moros y Cristianos.

Pero la historia de los Tuareg no se escribe sola; se entrelaza desde hace décadas con la de la Fila Empollons, de la comparsa de Estudiantes. Mientras unos visten el orgullo de la media luna desde 1974 y otros defienden la alegría de la cruz desde su fundación en 1970-1971, ambas filas comparten algo mucho más fuerte que la rivalidad festera: la hermandad.

Son más que filas: son familias que han crecido juntas, celebrando los éxitos del otro y manteniendo viva la esencia de nuestras fiestas. / Javier Ruiz

Los Tuaregs y Empollons trazan dos trayectorias paralelas que convergen en su hermandad y en ese sentimiento compartido que solo un festero de Petrer sabe explicar. Además son más que filas: son familias que han crecido juntas, celebrando los éxitos del otro y manteniendo viva la esencia de nuestras fiestas.

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Los Tuaregs y Empollons trazan dos trayectorias paralelas que convergen en su hermandad y en ese sentimiento compartido que solo un festero de Petrer sabe explicar. / Javier Ruiz

¡Felicidades a los Tuareg por su 50 aniversario y que sigan los brindis compartidos con los Empollons por muchos años más!