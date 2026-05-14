Villena reactiva la reivindicación de un hospital propio 31 años después de la promesa de Zaplana

La reivindicación de un hospital comarcal en Villena ha vuelto a cobrar fuerza de la mano de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública de Villena, que ha reactivado esta demanda histórica más de tres décadas después de que el entonces candidato del PP a la Generalitat, Eduardo Zaplana, prometiera su construcción durante un mitin en la ciudad.

Aquel acto, celebrado en la plaza de las Malvas junto al candidato popular a la alcaldía, Vicente Rodes, quedó marcado por una frase que generó grandes expectativas entre la población: "En Villena tendréis hospital". La promesa fue recibida con entusiasmo por una ciudadanía que llevaba años denunciando agravios y falta de inversiones desde Valencia. Sin embargo, más de 30 años después, el hospital sigue sin ser una realidad.

El Centro Sanitario Integrado de Villena, en una imagen de archivo / ÁXEL ÁLVAREZ

Durante este tiempo, Villena ha visto cómo se desarrollaban otras infraestructuras sanitarias, como un centro sanitario integrado recientemente reformado en parte. Este centro, a las afueras de Villena, funciona como un híbrido entre centro de especialidades y atención de urgencias. No obstante, estas instalaciones están lejos de cumplir las funciones de un hospital comarcal.

Con el paso de los años, la propuesta inicial fue perdiendo fuerza, especialmente tras consolidarse el papel del hospital de Elda como referencia para el Alto y Medio Vinalopó. Sin embargo, desde Villena se compara esta situación con otros casos similares, como Xàtiva y Ontinyent, donde ambas ciudades (separadas por 24 kilómetros) cuentan con hospitales, aunque el de Ontinyent aún no funcione a pleno rendimiento. En contraste, Villena y Elda están separadas por una distancia similar, de 22 kilómetros.

"Hospital Sí, Hospital No, Tú decides"

En este contexto, la asociación ha anunciado el inicio de una serie de movilizaciones como recogida de firmas y rondas de contacto con los distintos grupos políticos para impulsar mociones para reclamar la creación de un hospital comarcal que atienda a la población del Alto Vinalopó, bajo el lema: "Hospital Sí, Hospital No, Tú decides".

Según explican desde la asociación, "el modelo que defendemos se acerca más a un hospital comarcal de proximidad, moderno y funcional, con urgencias 24 horas, hospitalización básica, consultas externas y servicios diagnósticos esenciales, similar al de otras ciudades de tamaño comparable como Yecla, Almansa u Ontinyent, así como a muchos hospitales del sur de España".

Cartel realizado por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Villena. / ASOCIACIÓN SANIDAD PÚBLICA VILLENA

Para impulsar esta demanda, el colectivo ha diseñado un plan de acción que incluye "una campaña informativa, cartelería, mesas ciudadanas, recogida de firmas, reuniones con colectivos sociales, mociones municipales y actos públicos". La asociación subraya que esta iniciativa surge en "un momento especialmente sensible para la sanidad valenciana", marcado aseguran por la presión asistencial, el envejecimiento de la población y el creciente debate sobre la planificación hospitalaria. "La organización territorial de la atención sanitaria se ha convertido en una cuestión cada vez menos técnica y más política", señalan.

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Asimismo, lamentan lo que consideran un desequilibrio histórico en la inversión territorial: "Villena llevamos demasiado tiempo aportando más de lo que recibimos: el agua, las infraestructuras, la cárcel, los residuos, las plantas solares o la falta de inversiones es nuestro relato de una percepción histórica de desequilibrio territorial".