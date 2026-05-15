Elda quiere reactivar el comercio en el casco antiguo: estas son las ayudas disponibles

El Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha un programa de subvenciones dirigido a revitalizar el comercio en el casco antiguo, con el objetivo de mantener los negocios existentes y favorecer la apertura de nuevos establecimientos.

El plan contempla dos líneas de ayudas. Por un lado, una destinada a los comercios ya en funcionamiento que se han visto afectados por las obras de reurbanización del centro hcistórico. Por otro, una línea específica para incentivar la creación de nuevos negocios.

En el caso de los establecimientos ya existentes, las ayudas cubrirán hasta el 100% del gasto solicitado, con un máximo de 4.000 euros por beneficiario. Estas subvenciones están dirigidas a comercios ubicados en calles como Ortega y Gasset, Nueva, Colón, Plaza Constitución, La Purísima, Santa Ana o San Francisco, entre otras incluidas en el área afectada por las obras.

Emprendimiento

Para los nuevos comercios, la subvención también alcanzará el 100 % del gasto, con carácter general hasta un máximo de 20.000 euros. Sin embargo, en el caso de negocios relacionados con el calzado, la marroquinería o sectores similares, el importe podrá elevarse hasta los 30.000 euros.

Mapa de ayudas a los comercios del casco antiguo. / AYTO DE ELDA

Los nuevos establecimientos deberán ubicarse en planta baja, con acceso directo desde la vía pública, dentro del perímetro delimitado por calles como Ortega y Gasset, Luis Buñuel, Novo Hamburgo, Natalia Tendero, Lamberto Amat, Paquito Vera y Jardines, además de la calle Dahellos.

Plazos

El plazo de solicitud para los comercios ya existentes se abrirá del 2 al 22 de junio, mientras que los nuevos negocios podrán presentar sus solicitudes hasta el 31 de octubre. Las ayudas podrán destinarse a cubrir gastos corrientes y de mejora, como alquiler del local, suministros (agua, luz, telefonía e Internet), cuotas de autónomos, nóminas, seguros sociales, mantenimiento, seguridad, consultoría o pequeñas obras de acondicionamiento y decoración.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha subrayado que estas ayudas son "subvenciones directas para fomentar la competitividad, innovación, modernización y sostenibilidad del comercio", con el objetivo de consolidar los negocios existentes e incentivar nuevas aperturas.

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Alfaro ha destacado que "cada euro destinado a estas ayudas es inversión productiva" y ha insistido en que el Ayuntamiento quiere actuar como "aliado directo" del pequeño comercio, especialmente ante el peso de los costes fijos como el alquiler. Además, el próximo miércoles se celebrará una sesión informativa en el Casino Eldense para dar a conocer todos los detalles del programa a comerciantes, emprendedores, pymes, gestorías y asesorías.