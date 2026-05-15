Herido un parapentista de 61 años tras una caída en la montaña del Palomaret de Petrer

Un parapentista de 61 años resultó herido en la tarde de ayer jueves tras sufrir un accidente en la montaña del Palomaret, en Petrer, una zona muy frecuentada por los aficionados a este deporte aéreo.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el hombre fue atendido en el lugar por el equipo médico de la SAMU aérea, que le diagnosticó una fractura costal y contusiones en la espalda. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Un helicóptero en la zona del accdidente. / POLICÍA LOCAL PETRER

Hasta el lugar del accidente también se desplazó la Policía Local de Petrer. Según indicaron, el parapentista sufrió una caída de más de cinco metros después de que la vela se cerrara durante la maniobra de aterrizaje. A su llegada, los agentes encontraron al hombre semiinconsciente y con lesiones en la espalda.

Práctica deportiva

La montaña del Palomaret es conocida entre los practicantes de parapente por sus buenas condiciones de despegue y sus vistas, lo que lo convierte en un punto habitual para este deporte. Sin embargo, también cuenta con antecedentes de accidentes similares.

Noticias relacionadas

El parapentista herido, ayer en Petrer. / POLICÍA LOCAL DE PETRER

En los últimos años se han registrado varios incidentes en la zona, algunos de ellos graves. El más reciente tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando un parapentista de 44 años perdió la vida tras sufrir un accidente en el mismo enclave.