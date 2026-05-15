San Bonifacio Mártir protagoniza una multitudinaria procesión de Bajada en Petrer

Segundo día de las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer. San Bonifacio, Mártir, ha protagonizado este viernes una multitudinaria procesión de Bajada desde su ermita hasta la renovada plaça de Baix, recorriendo las calles del casco histórico en un ambiente cargado de emoción y fervor.

El patrón del municipio vuelve así a presidir, desde este viernes, el altar mayor de la iglesia de San Bartolomé, donde permanecerá hasta el próximo lunes, cuando regresará a su ermita tras el tradicional Alardo de Subida. El itinerario ha discurrido desde la ermita por el carrer Nou, San Vicente, José Luis Perseguer, Cánovas del Castillo y Miguel Amat, hasta su llegada al corazón del municipio.

Desde primeras horas de la mañana, el estruendo de cañones y arcabuces, junto con la espectacularidad de las rodelas de las diez comparsas, ha anunciado el esperado reencuentro del pueblo con su patrón. Labradores, Vizcaínos, Marinos, Tercio de Flandes, Estudiantes, Moros Fronterizos, Moros Nuevos, Moros Beduinos, Moros Viejos y Berberiscos han lucido sus cargos festeros en una jornada marcada por la tradición.

Una plaza renovada

El fuego, la pólvora y la delicada danza de las niñas han completado una escena festiva que ha vuelto a emocionar a los asistentes. La llegada de la imagen a la renovada plaça de Baix, entre aplausos y vítores, ha culminado con la interpretación del himno nacional, la suelta de palomas y el disparo de cohetes en su honor.

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Uno de los momentos más vibrantes se ha vivido cuando los festeros han alzado sus gorros al cielo, siguiendo la tradición, en una plaza completamente entregada. Las celebraciones continúan este sábado con otra jornada destacada en Petrer, que tendrá como acto principal la Entrada Cristiana a partir de las 11 horas.