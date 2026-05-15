La sanidad asturiana se fija en el modelo de salud mental del Hospital de Elda

El Hospital de Elda ha recibido durante dos jornadas a una delegación del Servicio de Salud del Principado de Asturias interesada en conocer de primera mano su modelo de Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de puertas abiertas, implantado en 2017 y pionero en la Comunidad Valenciana.

La visita ha servido para intercambiar experiencias y compartir buenas prácticas con el objetivo de avanzar hacia una atención en salud mental más cercana, respetuosa y centrada en la recuperación de las personas. Durante su estancia, los representantes asturianos, Antonio Rodríguez Cuenca, director de Salud Mental; Pedro A. Marina González, responsable del Servicio de Gestión de Áreas Clínicas de Salud Mental; y María Suárez Álvarez, enfermera especialista, han mantenido reuniones técnicas con profesionales del departamento y han conocido de forma directa el funcionamiento de la unidad, conviviendo con el día a día de pacientes y equipos asistenciales.

Más libertad para el paciente

El modelo desarrollado en Elda parte de la necesidad de hacer más llevadero el ingreso en una unidad de hospitalización psiquiátrica, un momento especialmente delicado tanto para los pacientes como para sus familias.

Para ello, se apuesta por un entorno abierto y acogedor que favorece el bienestar, la confianza y la autonomía de las personas ingresadas. Las instalaciones están diseñadas para ofrecer espacios luminosos y accesibles, con zonas comunes, áreas al aire libre y recursos que permiten mantener rutinas cotidianas en un ambiente seguro y terapéutico.

Este enfoque promueve la participación activa del paciente en su proceso de recuperación, así como la implicación de las familias y del conjunto de profesionales en un cuidado integral. Su puesta en marcha ha requerido una transformación organizativa basada en la formación específica de los equipos y en una adecuada dotación de recursos para una unidad con capacidad para 15 pacientes.

Resultados positivos

Desde su implantación, la experiencia ha demostrado mejoras en el ambiente terapéutico, un mayor respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas atendidas, así como un alto grado de satisfacción entre pacientes, familiares y profesionales, según explican desde el departamento.

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Además, este modelo aseguran desde el Departamento de Salud de Elda que ha despertado el interés de otros servicios de salud, como el del Principado de Asturias, y se ha convertido en un referente en la investigación y difusión de buenas prácticas en el ámbito de la salud mental, alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales.