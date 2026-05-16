Petrer se rinde a la épica del bando de la cruz

Petrer se encuentra sumergida en sus Fiestas de Moros y Cristianos. Este sábado, el bando de la cruz ha tomado el protagonismo en la tercera jornada de las Fiestas con la Entrada Cristiana, que ha arrancado con una espectacular recreación de la batalla de Empel, un episodio histórico ocurrido en 1585 durante la Guerra de los Ochenta Años. En aquel enfrentamiento, los Tercios españoles, acorralados por las tropas holandesas y sin salida aparente, lograron resistir y romper el cerco tras un giro inesperado de la situación, considerado por la tradición como casi milagroso. Así, la comparsa Tercio de Flandes ha sido la encargada de poner en escena este boato, en el que se ha representado un intenso duelo entre espadachines holandeses y soldados españoles.

Previamente, el embajador cristiano, a caballo, ha anunciado la llegada del bando de la cruz, marcando el inicio de su recorrido por las calles del municipio. Los festeros han podido disfrutar de más de tres horas de desfile en una jornada marcada por un sol radiante. Vecinos y visitantes, que aguardaban la cita durante todo el año, han llenado las calles para vivir uno de los actos más esperados de las fiestas.

El desfile ha comenzado con las cinco comparsas del bando cristiano: Tercio de Flandes, Estudiantes, Labradores, Vizcaínos y Marinos. A continuación, ha sido el turno de las comparsas del bando moro: Moros Viejos, Berberiscos, Moros Fronterizos, Moros Nuevos y Moros Beduinos.

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La programación festera continuará este domingo, con otro de los actos centrales de las Fiestas a partir de las 17:30 horas con la Entrada Mora, en la que las comparsas del bando moro serán las grandes protagonistas.