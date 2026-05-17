Devoción por San Pascual hasta Orito

Los devotos de San Pascual Baylón han completado en la madrugada de este domingo la histórica romería hasta la pedanía de Orito. Cientos de personas se han sumado nocturnamente a esta tradición para llegar al santo a la cueva, situada en lo alto de la sierra de Águilas.

Entre las peticiones más habituales de los romeros destacan la salud, el amor y el bienestar de sus seres queridos, además del cumplimiento de promesas. La jornada comenzó a primera hora de la mañana con una misa y continuó por la tarde con actividades dirigidas a los más pequeños, que participaron en un taller infantil en el que pudieron pintar la imagen de San Pascual.

Sobre las 21 horas se inició el traslado de la imagen desde la ermita de La Aparición hasta la iglesia de Nuestra Señora de Orito, acompañada por la Sociedad Musical La Lira. A su llegada a la plaza, los asistentes recuperaron fuerzas con chocolate caliente y recibieron un pin conmemorativo.

A medianoche, los fuegos artificiales iluminaron la plaza antes de que los romeros retomaran el camino hacia la cueva. El acto contó con la presencia del alcalde, Juan José Hernández Rico, y miembros de la corporación municipal. Además, cada año son más los jóvenes que se suman a esta caminata, que se ha consolidado como una manifestación intergeneracional de fe y tradición.

Domingo

Así, para este domingo está previsto que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, realice un tramo de la romería y acuda a la posterior misa oficiada por el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

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Después, el grupo Alboroque ofrecerá una muestra de bailes tradicionales. Por la tarde, la Muixeranga Valls del Vinalopó recorrerá el recinto ferial y la jornada culminará con la misa de las 19 horas en la iglesia de Nuestra Señora de Orito. Al finalizar, la imagen de San Pascual regresará a la ermita de La Aparición, portada por la Comisión de Fiestas de Orito y acompañada por la Colla La Taranina y la Muixeranga.