De triunfo en triunfo: La Primitiva cae en Elda y deja un premio de más de un millón de euros
El boleto agraciado corresponde al único acertante de primera categoría en el sorteo de este sábado
¡En Elda no para la fiesta! El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado 17 de mayo ha dejado en el municipio una nueva alegría en la provincia de Alicante. La validación del premio se ha producido en la localidad eldense ha resultado agraciado con 1.326.671,24 euros tras acertar la primera categoría (6 aciertos).
El boleto premiado fue sellado en la administración 4, situada en la calle Petrel, 36.
Combinación ganadora de La Primitiva
La combinación ganadora del sorteo ha sido: 14 - 17 - 34 - 36 - 40 - 43. Complementario: 37. Reintegro: 6.
En el sorteo del Joker, el número premiado ha sido el 5 059 977.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
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