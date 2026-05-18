Fiestas
Brillante reconquista en el cierre de los Moros y Cristianos en Petrer
La localidad pone el broche a las celebraciones con el combate de arcabucería, la Embajada Cristiana y la Subida del Santo
Petrer ha puesto este lunes un brillante broche a los Moros y Cristianos. La atronadora reconquista de los cristianos y la subida al santo han cerrado unos intensos días de celebraciones en los que la ciudad se ha volcado, y donde las fiestas han lucido pese a la lluvia del domingo que obligó a retrasar la Entrada Mora.
Así, la jornada ha arrancado por la mañana con la Guerrilla, la Estafeta y la Embajada Cristiana con la que los cruzados han recuperado la villa tras un formidable combate de arcabucería.
Y por la tarde ha tenido lugar la Subida del Santo, San Bonifacio Mártir, arropado por todas las comparsas, y la misa de acción de gracias. Después, tras el anuncio de capitanes, abanderadas y rodelas para las Fiestas de Moros y Cristianos del año 2026, han bajado las comparsas disparando el alardo, y a continuación se han despedido las bandas de música que han tomado parte de los festejos, dando con ello por finalizada la fiesta.
Cargos 2027
Comparsa Estudiantes
• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Pablo Valera Ñíguez
• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀: Ainara y Alba Hernández Valera (gemelas)
• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Aitana Clemente López
Comparsa Labradores
• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Ferran Villaplana Millà
• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Inés Soria Ortuño
• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: María Villaplana Romero
Comparsa Vizcaínos
• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Jaume Tormo Segrelles
• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Mª Luisa Cerdà Àngel
• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Olívia Tormo i Cerdà
Comparsa Marinos
• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Francisco José Bernabéu Payá
• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Teresa Bernabéu García
• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Claudia Román Navarro
Comparsa Tercio de Flandes
• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Samuel Juan Máñez
• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Irene Juan Máñez
• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Martina Iborra Sáez
Comparsa Berberiscos
• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Javier Marco Marco
• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Raquel Marco Marco
• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Júlia Romero Martínez
Comparsa Moros Fronterizos
• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Juan Luis Beltrá García
• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Julia Beltrá Lorenzo
• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Adaia Bernabéu Mataix
Comparsa Moros Nuevos
• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: José Antonio Requena Villaplana
• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Victoria Requena Villap
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