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Fiestas

Brillante reconquista en el cierre de los Moros y Cristianos en Petrer

La localidad pone el broche a las celebraciones con el combate de arcabucería, la Embajada Cristiana y la Subida del Santo

La Guerrilla y Embajada de este lunes de los Moros y Cristianos de Petrer

La Guerrilla y Embajada de este lunes de los Moros y Cristianos de Petrer

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Todas las imágenes de la Guerrilla y Embajada de este lunes de los Moros y Cristianos de Petrer / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Petrer ha puesto este lunes un brillante broche a los Moros y Cristianos. La atronadora reconquista de los cristianos y la subida al santo han cerrado unos intensos días de celebraciones en los que la ciudad se ha volcado, y donde las fiestas han lucido pese a la lluvia del domingo que obligó a retrasar la Entrada Mora.

Así, la jornada ha arrancado por la mañana con la Guerrilla, la Estafeta y la Embajada Cristiana con la que los cruzados han recuperado la villa tras un formidable combate de arcabucería.

Subida del Santo con la que se han cerrado los Moros y Cristianos

Subida del Santo con la que se han cerrado los Moros y Cristianos / Javi Ruiz - Gabinete de Prensa Petrer

Y por la tarde ha tenido lugar la Subida del Santo, San Bonifacio Mártir, arropado por todas las comparsas, y la misa de acción de gracias. Después, tras el anuncio de capitanes, abanderadas y rodelas para las Fiestas de Moros y Cristianos del año 2026, han bajado las comparsas disparando el alardo, y a continuación se han despedido las bandas de música que han tomado parte de los festejos, dando con ello por finalizada la fiesta.

Cargos 2027

Comparsa Estudiantes

• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Pablo Valera Ñíguez

• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀: Ainara y Alba Hernández Valera (gemelas)

• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Aitana Clemente López

Comparsa Labradores

• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Ferran Villaplana Millà

• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Inés Soria Ortuño

• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: María Villaplana Romero

Comparsa Vizcaínos

• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Jaume Tormo Segrelles

• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Mª Luisa Cerdà Àngel

• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Olívia Tormo i Cerdà

Comparsa Marinos

• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Francisco José Bernabéu Payá

• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Teresa Bernabéu García

• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Claudia Román Navarro

Comparsa Tercio de Flandes

• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Samuel Juan Máñez

• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Irene Juan Máñez

• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Martina Iborra Sáez

Comparsa Berberiscos

• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Javier Marco Marco

• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Raquel Marco Marco

• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Júlia Romero Martínez

Comparsa Moros Fronterizos

• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: Juan Luis Beltrá García

• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Julia Beltrá Lorenzo

• 𝗥𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮: Adaia Bernabéu Mataix

Comparsa Moros Nuevos

• 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻: José Antonio Requena Villaplana

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• 𝗔𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮: Victoria Requena Villap

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