La lluvia no frena al bando moro en Petrer

La intensa lluvia de la tarde de ayer no pudo frenar las ganas del bando de la media luna de tomar las calles de Petrer y convertirse en el gran protagonista de la Entrada Mora. Eso sí, el desfile tuvo que comenzar con dos horas de retraso debido al temporal, que estuvo a punto de deslucir uno de los actos centrales de las Fiestas de Moros y Cristianos. Finalmente, la lluvia dio una tregua, algo que muchos festeros atribuyen a la intercesión del patrón del municipio, San Bonifacio Mártir.

El desfile arrancó con el boato de la comparsa de Moros Viejos y de su capitán moro. Moras y moros viejos lucieron banderines con los colores de la comparsa (rojo, amarillo y verde) como símbolo de que el capitán moro estaba arropado por la población musulmana.

Después fue el turno de los Moros Beduinos, Berberiscos, Moros Fronterizos y Moros Nuevos, que cerraron el paso del bando de la media luna y dieron paso a las comparsas de la cruz. Vizcaínos, Marinos, Tercio de Flandes, Estudiantes y Labradores fueron los encargados de despedir hasta el próximo año uno de los actos que más público congrega durante las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer.

Este lunes se pondrá el broche final a los festejos con la reconquista cristiana. Así, a las 10.30 horas tendrá lugar la tradicional Guerrilla, seguida de la Estafeta del embajador cristiano (11.30 horas) y de la Embajada Cristiana (12.00 horas), en la que los cruzados recuperarán el control del castillo.

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Por la tarde se celebrará la Subida del Santo y la misa en acción de gracias (16.30 horas). Al finalizar, y tras la proclamación de capitanes, abanderadas y rodelas para el próximo año 2027, las comparsas pondrán el punto final a las fiestas descendiendo y disparando el Alardo.