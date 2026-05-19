Esta es la obra de urgencia que aprueba la Generalitat para en Hospital de Elda

La Generalitat aprueba obras de urgencia en el Hospital de Elda que ascienden a casi 350.000 euros. El Consell ha autorizado la contratación de emergencia para realizar los trabajos de demolición y sustitución de parte del muro de contención colindante al perímetro exterior del Hospital General de Elda, según ha informado este martes la Conselleria de Sanidad.

Del mismo modo también se han incluido las obras de reparación del paso peatonal intermedio situado en la rampa que comunica el servicio de Rehabilitación con el acceso al servicio de Urgencias de este centro sanitario.

A la vista de los sistemas constructivos utilizados y el deterioro que se ha ido produciendo con el paso del tiempo, la Generalitat considera necesario llevar a cabo estas actuaciones para "evitar riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios".

Sanidad también acometerá la reparación del paso peatonal intermedio situado en la rampa que comunica el servicio de Rehabilitación con el acceso al servicio de Urgencias

En concreto, y especialmente tras las últimas lluvias, resulta necesaria la demolición del muro de contención de ladrillo y la construcción de un nuevo muro de contención de hormigón armado, conectado al muro existente, así como un sistema de drenaje adecuado y eficaz.

También son necesarias otras actuaciones como la adecuación del itinerario o paso peatonal y la renovación de su pavimento, además de la sustitución de barandillas y elementos auxiliares.

Y es que la actuación se va a ejecutar después de detectar una serie de daños en el recinto, especialmente tras los episodios de lluvia.

El Departamento de Salud de Elda será el órgano de contratación de estas actuaciones, cuyo importe asciende a 347.257 euros, en las que se incluye la ejecución de las obras y la redacción del proyecto, así como el estudio de seguridad y salud, la dirección de obra y la coordinación en esta materia.

"Estas actuaciones permitirán reforzar la seguridad de las personas usuarias y garantizar el correcto funcionamiento del itinerario de evacuación del centro", han añadido desde la Conselleria de Sanidad.