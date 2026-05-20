Alfaro presenta a comerciantes y emprendedores las ayudas para revitalizar el casco antiguo en Elda

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha presentado este miércoles a comerciantes, emprendedores y colectivos empresariales el nuevo plan de ayudas que tiene por objetivo revitalizar la actividad comercial en el casco antiguo. El acto, que se ha celebrado en las instalaciones del Casino Eldense, ha contado también con la presencia de la concejala de Comercio, Silvia Ibáñez.

El plan contempla dos líneas de ayudas. Por un lado, una destinada a los comercios ya en funcionamiento que se han visto afectados por las obras de reurbanización del centro hcistórico. Por otro, una línea específica para incentivar la creación de nuevos negocios.

En el caso de los establecimientos ya existentes, las ayudas cubrirán hasta el 100% del gasto solicitado, con un máximo de 4.000 euros por beneficiario. Estas subvenciones están dirigidas a comercios ubicados en calles como Ortega y Gasset, Nueva, Colón, Plaza Constitución, La Purísima, Santa Ana o San Francisco, entre otras incluidas en el área afectada por las obras.

Emprendimiento

Para los nuevos comercios, la subvención también alcanzará el 100 % del gasto, con carácter general hasta un máximo de 20.000 euros. Sin embargo, en el caso de negocios relacionados con el calzado, la marroquinería o sectores similares, el importe podrá elevarse hasta los 30.000 euros.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha explicado que "nuestra ciudad se encaminó hace unos años a profundizar y mejorar la calidad de vida de sus vecinos y visitantes utilizando como factor de primer orden la intervención y transformación de los espacios urbanos públicos, unos espacios que deben garantizar la convivencia entre personas, la accesibilidad universal, la comodidad y la seguridad, y el confort climático". "Gracias a diseñar el espacio público bajo estas premisas, ha continuado el regidor eldense, se ha podido realizar un extraordinario esfuerzo inversor que en gran medida ha sido financiado a través de los Fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España soportado por fondos europeos".

El alcalde y la edil de Comercio junto a comerciantes. / INFORMACIÓN

Los plazos

El plazo de solicitud para los comercios ya existentes se abrirá del 2 al 22 de junio, mientras que los nuevos negocios podrán presentar sus solicitudes hasta el 31 de octubre. Las ayudas podrán destinarse a cubrir gastos corrientes y de mejora, como alquiler del local, suministros (agua, luz, telefonía e Internet), cuotas de autónomos, nóminas, seguros sociales, mantenimiento, seguridad, consultoría o pequeñas obras de acondicionamiento y decoración.

Rubén Alfaro ha concluido su intervención animando a los presentes a participar y a "aprovechar esta oportunidad porque, además, no vais a estar solos, desde el Ayuntamiento os vamos a acompañar en todo momento".

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Por su parte, la edil de Comercio ha destacado que este proyecto "nace con una mirada ilusionante hacia el futuro de nuestra ciudad y, especialmente, hacia el corazón que le da identidad: nuestro centro histórico".