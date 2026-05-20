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Aspe exige que la rebaja fiscal de la uva de mesa deje de ser temporal

El alcalde valora la medida del Gobierno, pero advierte de que es "provisional" y reclama estabilidad para un sector "con altos costes"

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.

INFORMACIÓNTV

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto (IU), ha valorado positivamente la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de los nuevos índices reductores aplicables al sector agrícola, entre los que se incluye la uva de mesa. Esta medida asegura reduce del 0,32 al 0,16 el coeficiente aplicado al IRPF de los agricultores.

Puerto ha destacado que esta rebaja “supone que este año los agricultores pagarán la mitad de impuestos”, lo que considera “positivo y beneficioso para el sector”. Sin embargo, ha subrayado que se trata de una solución provisional y ha insistido en la necesidad de que esta reducción fiscal se convierta en definitiva.

Las plantaciones de uva de mesa se reducen un 30% en el Medio Vinalopó

Las plantaciones de uva de mesa se reducen un 30% en el Medio Vinalopó

Áxel Álvarez

“El sector de la uva de mesa soporta elevados costes de producción derivados del precio de los suministros, fertilizantes, agua y electricidad, además de la importante mano de obra que requiere este cultivo y las dificultades de comercialización”, ha explicado.

Moción

En este contexto, el Ayuntamiento de Aspe llevará al próximo pleno una moción para solicitar que el coeficiente reductor del 0,16 se aplique de forma permanente. Según ha señalado el alcalde, la Denominación de Origen lleva tiempo reclamando que esta medida deje de depender de las circunstancias de cada campaña y se consolide de manera fija.

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La uva de mesa embolsada del Vinalopó es uno de los cultivos más característicos de la zona regada por el trasvase del Júcar / AXEL ALVAREZ

Puerto también ha advertido de la “desigualdad” que, a su juicio, existe respecto a otros cultivos agrícolas que ya tributan con coeficientes más reducidos. “No vamos a dejar tirados a los agricultores. Vamos a seguir apoyándolos y defendiendo lo que creemos que es justo para la uva de mesa de nuestro pueblo”, ha afirmado.

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