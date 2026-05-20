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Evacúan a 20 trabajadores por el incendio en una nave textil en Villena

Los bomberos han dado por finalizada la actuación sin tener que lamentar heridos

Bomberos durante su intervención en el incendio de una nave en Villena.

Bomberos durante su intervención en el incendio de una nave en Villena. / BOMBEROS DIPUTACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Un incendio declarado este miércoles a mediodía en una nave industrial del polígono industrial El Rubial, en Villena, ha obligado a evacuar a una veintena de trabajadores sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso se recibió a las 13:16 horas en una nave ubicada en la carretera de Caudete, a la altura del kilómetro 1, donde una empresa dedicada al sector textil se encontraba en pleno funcionamiento en el momento del inicio del fuego, según las mismas fuentes. La rápida detección del incendio permitió activar de inmediato el protocolo de evacuación, desalojando a unas 20 personas.

Un momento de la intervención de los bomberos.

Un momento de la intervención de los bomberos. / CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

Los equipos de emergencia desplazados al lugar lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas de la nave o a instalaciones colindantes, lo que podría haber provocado daños de mayor magnitud. La intervención se dio por finalizada a las 15:08 horas.

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En las labores de extinción participaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante con hasta tres camiones. El operativo estuvo compuesto por un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Villena y Elda.

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