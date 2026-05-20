Un historiador de Villena usa las matemáticas para ordenar la historia de las Fiestas de Moros y Cristianos

Las Fiestas de Moros y Cristianos se celebran actualmente en unos 1.300 lugares del mundo, pasando por España, México, Filipinas o la India. Esa enorme diversidad y evolución histórica es la que ha llevado al historiador y profesor de Villena José Fernando Domene Verdú a publicar un libro que propone una clasificación "científica y moderna" de estas celebraciones utilizando las matemáticas como herramienta de análisis.

La obra, publicada por la Universidad de Alicante y basada en la última tesis doctoral del autor, analiza el origen, la expansión y las distintas variantes de unas fiestas que, según sostiene Domene, "son muy antiguas y complejas". El investigador asegura que se trata del "primer libro que se hace sobre las fiestas de moros y cristianos en todo el mundo hecho por un solo autor".

Villena deslumbra con una Entrada multitudinaria de Moros y Cristianos / Rafa Arjones

El trabajo recopila datos históricos y estudia cómo han evolucionado las celebraciones en distintos países. "Se celebran en unos 1.300 lugares en todo el mundo. En España es donde más se celebran, unos 500 lugares, seguido de México con unos 400", explica el autor.

Uno de los aspectos más novedosos del libro es la aplicación de la teoría matemática de conjuntos para ordenar y clasificar los distintos modelos festivos. "He utilizado las matemáticas de una manera muy sencilla, sobre todo la teoría de conjuntos, para darle más rigor a la clasificación", señala Domene, que considera esta metodología "completamente novedosa" tanto en el estudio de las fiestas como en el ámbito de la antropología cultural.

Juani Ruz

El sistema agrupa las celebraciones según sus características comunes. Así, la "variante valenciana" funcionaría como un gran conjunto del que formarían parte subgrupos como el "tipo alcoyano" o el "tipo del Vinalopó". "Cocentaina, Muro o Ibi pertenecerían al conjunto del tipo alcoyano", ejemplifica el historiador.

Diferencias

La investigación también diferencia entre las fiestas españolas, marcadas por los actos de pólvora y los desfiles, y las celebraciones de otros países, donde predominan las "representaciones teatrales" acompañadas de "danzas tradicionales".

Cartel sobre la presentación del libro. / INFORMACIÓN

Domene sostiene además que la base original de estas fiestas fue la representación teatral de embajadas y enfrentamientos entre moros y cristianos, a la que posteriormente se añadieron otros elementos. "En España se añadió la parte de la milicia y de ahí surgen las comparsas y los desfiles; en otros países se añadieron las danzas tradicionales", resume.

El libro dedica además una atención especial a la evolución de las fiestas en la provincia de Alicante y al desarrollo de la llamada variante valenciana, que el autor considera "un tipo especial por el desarrollo que han tenido y siguen teniendo las fiestas aquí". La presentación del libro tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo en la sede de la Universidad de Alicante en la calle San Fernando de Alicante a las 19:30 horas.